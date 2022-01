Rio Grande do Sul Sistema de monitoramento do coronavírus envia avisos a todas as regiões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

A média semanal de casos confirmados de Covid-19 no RS cresceu mais de quatro vezes Foto: Reprodução A média semanal de casos confirmados de Covid-19 no RS cresceu mais de quatro vezes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pela segunda semana consecutiva, o governo gaúcho envia avisos para todas as 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada pelo Gabinete de Crise, em reunião virtual realizada na terça-feira (11), com base nos indicadores do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo gerencia a pandemia.

Visando conter o avanço da transmissão do coronavírus, na tarde desta quinta-feira (13) ocorre uma reunião com as regiões como passo prévio à possível emissão de alertas.

“Antes de emitir alertas, decidimos conversar com cada região para dividir os dados e entender quais ações podem ser tomadas para conter o avanço de casos. Estamos analisando os números diariamente e, se for necessário, emitiremos alertas antes da próxima reunião do Gabinete de Crise”, afirmou o governador Eduardo Leite, que está infectado pelo coronavírus pela segunda vez.

A média semanal de casos confirmados no Rio Grande do Sul cresceu mais de quatro vezes, passando de 62,2 para 278,8. Há também um aumento de internados em leitos clínicos, ainda que em menor proporção do que o crescimento de casos confirmados.

