Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Melo se reuniu com Jair Bolsonaro (E) e Onyx Lorenzoni (D) Foto: Divulgação/PMPA Melo se reuniu com Jair Bolsonaro (E) e Onyx Lorenzoni (D). (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde de terça-feira (11), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reforçou o apelo para a redução de impostos federais sobre itens que impactam a tarifa do transporte coletivo e pela contribuição da União no financiamento do transporte coletivo.

“A criação do ‘SUS do transporte’ é essencial para financiar a passagem daqueles que não podem pagar e baixar a tarifa para quem paga. A crise do transporte é comum às grandes cidades, e é o momento das diferentes instâncias dos governos se unirem para criar soluções. Saí otimista de que o presidente deverá caminhar nessa direção”, afirmou Melo.

Também na terça, o prefeito foi recebido pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, para tratar de mais uma etapa da reforma da Previdência dos servidores municipais, que depende do aval do governo federal.

“Importante o diálogo com o ministro para avançarmos na redução de despesas com a Previdência e destinarmos os recursos a outras áreas. É essencial essa presença em Brasília porque é aqui que muitos dos rumos e políticas públicas que impactam a vida das pessoas são decididos”, destacou Melo.

