Porto Alegre Mais de 70% das obras de duplicação da avenida Tronco, em Porto Alegre, já estão concluídas

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A duplicação da Tronco era uma das obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil Foto: Gustavo Roth/EPTC A duplicação da Tronco era uma das obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. (Foto: Gustavo Roth/EPTC) Foto: Gustavo Roth/EPTC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre informou que mais de 70% das obras de duplicação dos 6,5 quilômetros da avenida Tronco, na Zona Sul, já estão concluídas.

Os trabalhos, que contam com investimento de R$ 129 milhões, são divididos em quatro trechos. O 1 e o 2 atingiram 60% de execução, o 3 e o 4 estão com 80%. A duplicação da Tronco era uma das obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Atualmente, ocorrem no trecho 1 os serviços de fresagem, escavações da pista do corredor de ônibus e execução de redes de dados e calçadas. Já no trecho 2, está sendo implantada a sinalização para desvio de obras. Os trechos 3 e 4, que registram maior avanço físico, recebem a execução de rachão, passeios e a implantação da rede elétrica.

Por conta do avanço das obras, alterações no trânsito foram realizadas na região a partir desta quarta-feira (12), segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre