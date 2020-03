Saúde Sistema Fecomércio-RS mobiliza rede de ação solidária por todo o Estado

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Doações recebidas em Erechim. (Foto: Reprodução/ Fecomércio)

Em todo o Estado, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está colaborando com as prefeituras e entidades sociais através de ações que podem ajudar muitas pessoas a passarem com mais tranquilidade por esse momento de pandemia devido ao Covid-19. Estão sendo doados alimentos, materiais de higiene e limpeza, equipamentos de proteção para profissionais da saúde, além da disponibilização de espaços e veículos para auxílio ao combate à epidemia do coronavírus. “Estamos atuando em todo o Rio Grande do Sul como sempre, são centenas de ações simultâneas de solidariedade e cada uma delas enche os nos olhos e nos faz acreditar que tudo isso logo vai passar”, disse o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

Apenas em Erechim, 7 toneladas de alimentos foram entregues para entidades assistenciais da região, por meio do Programa Sesc Mesa Brasil. Além disso, em todo o Estado, 3 toneladas de mantimentos que estavam nos estoques dos restaurantes do Sesc, agora fechados para evitar aglomerações, foram distribuídos para entidades sociais assistidas pelo programa. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, em apenas três dias, foram doadas 6 toneladas de alimentos para albergues e casas de recuperação de dependentes químicos, assim como mais de 1000 produtos de limpeza.

“O programa torna-se ainda mais importante em momentos como esse, pois as pessoas que estão em vulnerabilidade social são as que mais sofrem em situações de recessão econômica e crise, com a falta de emprego e de recursos para comprar comida”, destaca o gerente do Sesc Comunidade, Eduardo Schmitz. Diariamente, a rotina na Capital envolve mais de 100 doadores e 25 instituições sociais que seguem funcionando neste período, o que beneficia diretamente mais de 2,5 mil pessoas. Ações como essa seguem também em outras cidades como Passo Fundo, Santa Maria, Rio Grande, Gramado, Ijuí e Cachoeira do Sul, onde o Mesa Brasil, por meio de uma parceria com uma rede de postos de combustível, criou um ponto de coleta de alimentos e produtos de higiene que serão repassados para famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Toda a comunidade pode ajudar, mesmo sem sair do carro.

Os hotéis de Gramado, Porto Alegre e Torres foram disponibilizados para serem usados em ações de combate à pandemia. Veículos de diversas unidades estão sendo cedidos para ajudar na vacinação de idosos contra a gripe. Voluntários do Senac estão confeccionando pelo menos 4 mil máscaras por dia. Nas próximas semanas, o Sesc Comunidade pretende convidar os seus mais de 400 voluntários a também colaborar na produção de máscaras de proteção, sem saírem das suas casas.

Para não faltar proteção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente nos atendimentos do coronavírus, em diversas cidades estão sendo feitas doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, toucas e aventais. Até agora, foram beneficiadas Secretarias Municipais de Saúde e hospitais de Uruguaiana, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Venâncio Aires, Bagé, Torres, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, Lajeado, São Leopoldo e Passo Fundo, entre outras. Além disso, as unidades de Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Camaquã, Ijuí e Gramado ofereceram à gestão municipal seus espaços para auxiliar nas ações de saúde, enquanto em Cruz Alta e Erechim veículos foram disponibilizados.

Em Santa Maria, voluntários se uniram para manter os idosos em casa e estão usando a tecnologia para continuarem com as ações em tempos de isolamento. Por meio de um grupo virtual, eles trocam sugestões de exercícios físicos, ginástica cerebral, artesanato, inglês, atividades culturais, receitas culinárias e dicas de prevenção e cuidados com a Covid-19. Em chamadas de vídeo, voluntários também conversam com os idosos e pessoas com deficiência. “Sabíamos da importância de todas as ações sociais do Sistema Fecomércio-RS, mas não tínhamos ideia exata do seu alcance. Apesar de estarmos vivendo tempos difíceis, tudo o que estamos vendo acontecer é surpreendente! Todos os dias temos uma nova iniciativa, um novo parceiro, algo positivo e esse impacto é imensurável. Nossa equipe está se reinventando a cada dia, buscando contribuir, dentro do possível para minimizar esse sofrimento”, finaliza a coordenadora de Ação Social do Sesc/RS, Luciana da Costa Basile.

