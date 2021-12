Acontece Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inaugura espaço de inovação no Instituto Caldeira

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A nova sala está localizada no Instituto Caldeira. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inaugurou nesta quinta-feira (02) um espaço para cocriar o novo ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul por meio de serviços para o setor terciário gaúcho. O novo ambiente está localizado no Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, pensar em ações voltadas para a inovação são essenciais para as empresas que querem se destacar na nova economia. “Um dos pilares da nossa atuação é promover a cultura da inovação por meio da conexão de empresas de diferentes segmentos. Essas conexões são essenciais para a sustentabilidade das organizações e contribui diretamente para o desenvolvimento do RS. Olhar para o futuro pensando em soluções tangíveis é essencial, principalmente no momento em que vivemos”, destacou o dirigente.

Com 200 m², o espaço foi projetado para atender a demanda de capacitação e desenvolvimento das empresas residentes no local, oferecendo serviços educacionais, culturais e voltados para o empreendedorismo. O portfólio de ações, que está sendo pensando por uma equipe multidisciplinar das instituições, passa a ser ofertado já no mês de dezembro, no formato presencial e on-line.

O diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, salientou a importância dessa parceria com o Sistema Fecomércio-RS: “A gente está muito entusiasmado. A gente celebra um ciclo que vem se desenhando há bastante tempo. Essa parceria vai nos trazer muita competitividade em termos de disseminação e capilarização dessa transformação que a gente está buscando através da inovação. Ter o Sistema Fecomércio aqui conosco é uma satisfação gigantesca, então é um dia de muita alegria”, finalizou Valério

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece