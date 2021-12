Rio Grande do Sul Lei federal concede à cidade gaúcha de Lagoa Vermelha o título de “Capital Nacional do Churrasco”

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Cidade já contava com o mesmo reconhecimento em âmbito estadual. (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Localizada na Região Nordeste do Estado, a cidade gaúcha de Lagoa Vermelha é oficialmente a “Capital Nacional do Churrasco”. O título foi oficializado por meio do projeto de Lei nº 2.436/2019, que recebeu nesta semana a rubrica do presidente da República, Jair Bolsonaro, e já consta no Diário Oficial da União.

O município de aproximadamente 28 mil habitantes possuía o mesmo status culinário no Rio Grande do Sul desde janeiro de 2019, quando uma lei estadual do então deputado Sérgio Turra (PP) foi sancionada pelo Palácio Piratini. A ideia de expandir o reconhecimento partiu, naquele ano, da então senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), hoje titular da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Executivo gaúcho.

Como justificativa para tal a honraria foi apontado “o modo pioneiro do lagoense de se expressar, através do preparo de assados com características como o uso de espetos de madeira e com cortes diferenciados”, conforme evidenciado na Festa Nacional do Churrasco, realizada a cada dois anos desde 1983″, frisou na época a autora. Antes da pandemia de coronavírus, o evento recebia mais de 100 mil pessoas.

Nascida em Lagoa Vermelha, Ana Amélia considerou: “É gastronomia, arquitetura, arte, cultura, poesia, tradição, ciência, técnica, filosofia, folclore, campeirismo, gauchismo, saber popular, modo de vida e jeito de ser, mantendo viva uma tradição centenária e perpetuando e transmitindo os segredos da arte de carnear e assar.”

Mas o alimento preparado na brasa não representa apenas uma opção culinária. Por causa do forte vínculo com a pecuária e favorecida posição geográfica, peculiaridade do povo lagoense, além de se tratar de um elemento cultural, acaba se configurando como elemento fundamental à economia da região, simbolizando parte da própria história do município.

“A tradição do churrasco na cidade é antiga e decorre inclusive de sua localização como rota utilizada para conduzir rebanho bovino até São Paulo, além da criação do gado Devon, raça bovina de corte introduzida no Rio Grande do Sul no início do século 20 e que proporciona uma carne de ótima qualidade.

Prefeitura se manifesta

Após a publicação da lei federal, o prefeito Gustavo Bonotto (PP) classificou a iniciativa e o título: “Este é um fato de extrema importância para toda a nossa comunidade e que nos deixa muito felizes pelo reconhecimento de direito àquilo que ocorria de fato, com singularidade e qualidade”.

Ele prometeu dar continuidade a ações capazes de manter essa tradição, por meio de ações de impacto. No foco estão a realização de um festival e de um concurso de melhor assador de churrasco do Estado, por exemplo.

Assunto de faculdade

Em 2014, essa tradição já havia resultado em uma ação conjunta em âmbito municipal para promover um curso de extensão universitária no campus de Passo Fundo do Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai (Ideau), com um título nada modesto: “A Arte e o Segredo no Preparo do Tradicional Churrasco de Lagoa Vermelha, O Melhor do Brasil”.

A iniciativa contou com o engajamento do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Alexandre Pato, responsável pela realização da Festa Nacional do Churrasco e Comida Campeira. Também participou a Associação Brasileira de Criadores de Devon (ABCD).

(Marcello Campos)

