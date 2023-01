Política Site oficial do PT é invadido por hackers na madrugada deste domingo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Invasores colocaram uma tela preta com a imagem do ex-ator pornô Kid Bengala. Foto: Reprodução

O site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu um ataque hacker na madrugada deste domingo (29).

No lugar das informações divulgadas pelo partido, os hackers – que divulgaram seus apelidos na página – colocaram no site uma tela preta com a imagem do ex-ator pornô Kid Bengala, que tentou se eleger deputado federal na última eleição.

Além da imagem, o site exibe também mensagens críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e à segurança da página.

A página oficial do presidente Lula, em outro endereço eletrônico, segue sem alterações.

