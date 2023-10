Brasil Sites de apostas para ganhar dinheiro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Descubra as 5 melhores casas de apostas para ganhar dinheiro em 2023. Conheça os bônus de boas-vindas, diferenciais de cada site e as melhores dicas de apostas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há muitas opções de sites de apostas para ganhar dinheiro no Brasil, mas poucos são realmente de qualidade. Para você acertar na escolha, elaboramos um ranking das 5 melhores casas de apostas do Brasil. Siga conosco e conheça os bônus de cada operadora, os diferenciais de cada uma delas e as melhores dicas de apostas.

Melhores sites de apostas para ganhar dinheiro 2023

Os melhores sites de apostas para ganhar dinheiro no Brasil são a Bet365 e a Betano, mas há outras casas de apostas que também vale a pena conhecer, como 1xBet e Parimatch.

Bet365 – Crédito de apostas de 100% até R$ 200; Betano – Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500; Parimatch – Oferta de 100% do 1º depósito até R$ 500; 1xBet – Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 1.200; LeoVegas – Aposta grátis até R$ 150.

Todos os sites indicados em nossa lista oferecem ótimas ofertas aos novos clientes, mas vamos nos aprofundar nas regras de cada bônus, a seguir, para você escolher a promoção que mais te agrada.

Sites de apostas para ganhar dinheiro Bônus Detalhes da oferta Bet365 até R$ 200 Depósito mínimo: R$30 Odds mínimas: 1.20 APOSTE AGORA Betano até R$ 500 Depósito mínimo: R$50 Odds mínimas: 1.65 APOSTE AGORA Parimatch até R$ 500 Depósito mínimo: R$ 50 Odds mínimas: 1.90 APOSTE AGORA 1xBet até R$ 1.200 Depósito mínimo: R$ 5 Odds mínimas: 1.40 APOSTE AGORA LeoVegas até R$ 150 Depósito mínimo: R$ 25 Odds mínimas: 1.80 APOSTE AGORA

Melhores sites de apostas esportivas de 2023

Analisamos inúmeras plataformas e elegemos os principais sites de apostas para ganhar dinheiro em 2023. Abaixo, você terá uma análise do top 5 do Brasil, onde apresentaremos os bônus de boas-vindas de cada operadora, seus diferenciais, vantagens e desvantagens.

Bet365 – Melhores bônus para apostas acumuladas

Ao se cadastrar nesse site de apostas confiável bet365, você recebe um crédito de apostas proporcional ao valor de seu 1º depósito, até R$200.

Nesse bônus de boas-vindas, o valor é liberado após o jogador cumprir as regras dos Termos & Condições, o que inclui apostar 8x a quantia de seu depósito inicial, em eventos com odds a partir de 1.20, em até 30 dias. Com o crédito de apostas disponível, todo o seu lucro líquido dos palpites é liberado em seu saldo principal e pode ser sacado sem requisito de apostas.

Além disso, o que faz a Bet365 estar entre os melhores sites de apostas para ganhar dinheiro é sua oferta regular de bônus sobre as apostas múltiplas. Nessa promoção, suas apostas combinadas ganham um pagamento adicional de até 70% em caso de vitória.

A oferta pode ser utilizada em apostas combinadas em futebol, tênis ou em eventos multiesportes, que reúne ligas de beisebol, MMA, basquete, hóquei no gelo e outros esportes.

Mas as vantagens da Bet365 não param por aí, confira:

Vantagens

Dezenas de esportes e e-sports;

Milhares de mercados de apostas;

Possui app;

Aceita Pix;

Plataforma fácil de usar.

Desvantagens

Odds poderiam ser melhores.

Desta forma, a Bet365 se apresenta como uma opção segura e eficiente para você dar palpites em resultado final, dupla chance, escanteios, handicap e muitos outros mercados. Tudo isso com a confiabilidade de um site de apostas de mais de 20 anos de existência e com alcance em centenas de países.

Betano – Melhor transmissão ao vivo

A Betano é uma das plataformas de apostas mais acessadas do Brasil, e um grande incentivo para você conhecê-la é o bônus de boas-vindas.

Com a oferta, o novo usuário recebe o seu depósito inicial em dobro, em até R$500. Para resgatar esse bônus, é necessário cumprir um requisito de apostas de 5x (depósito mais bônus) em até 60 dias. Vale para a liberação apenas as apostas com odds de 1.65 ou superior.

Há muitas outras ofertas disponíveis no site, como as missões Betano, os bônus sobre apostas acumuladas, múltiplas protegidas, bolão, super odds e muito mais. Entretanto, o grande diferencial que a coloca entre os principais sites de apostas para ganhar dinheiro é o serviço de transmissões ao vivo. Em partidas de futebol, tênis e basquete, você pode utilizar o recurso Assista e Aposte, que habilita o boletim de apostas na mesma tela onde o apostador acompanha o jogo.

O serviço de transmissão também se destaca pela qualidade e estabilidade da conexão e estatísticas em tempo real, incluindo o parâmetro Xgoals (expectativas de gols).

Outras características importantes da operadora são:

Vantagens

Principais esportes e mercados

Oferece app;

Pix para saques e depósitos;

Bom serviço de atendimento ao cliente;

Odds competitivas.

Desvantagens

Não aceita criptomoedas.

Portanto, escolha a Betano se você busca confiabilidade, praticidade e diversidade de opções para apostas no pré-jogo ou ao vivo. Aproveite as inúmeras ofertas da operadora a seu favor para ganhar dinheiro com casas de apostas.

Parimatch – O melhor site de apostas para Pix

Uma das melhores dicas para ganhar dinheiro em sites de apostas é aproveitar os bônus de boas-vindas das operadoras. A Parimatch oferece essa oportunidade com sua oferta de 100% do 1º depósito até R$500.

Assim, seu depósito inicial é dobrado e pode ser retirado após o cumprimento dos Termos & Condições do bônus. As principais regras da promoção é o requisito de apostas de 10 vezes o valor do bônus, com odds de pelo menos 1.6. O prazo para dar esses palpites é de 7 dias após receber a oferta.

Além disso, a Parimatch está entre os melhores sites de apostas para ganhar dinheiro pelo seu serviço de pagamentos. Todos os pagamentos via Pix são instantâneos, gratuitos e com limites bastante acessíveis. Você pode depositar a partir de R$5 e sacar valores de R$10 ou mais.

Vale mencionar, ainda, que a Parimatch é um dos sites de apostas mais antigos do mundo – no ar desde 1994. Junto à reputação, a marca ainda oferece os seguintes benefícios:

Vantagens

Jogos de futebol de mais de 60 países;

Pagamentos por Pix e criptomoedas;

Inúmeras promoções;

App para Android.

Desvantagens

Prazo curto do bônus de boas-vindas.

Assim sendo, a plataforma é ideal para quem é iniciante se familiarizar com apostas e dar palpites baixos (R$1, por exemplo) nos diversos esportes e mercado que o site oferece. No futebol, você pode apostar no pré-jogo ou vivo em total de gols, primeiro a marcar, resultado correto, mercado de intervalos, entre outras possibilidades.

1xBet – As melhores odds de futebol

O 1xBet é um sério candidato ao posto de melhor site de apostas para ganhar dinheiro. Para começar, o bônus de boas-vindas da marca é um dos maiores em valor e oferece boas condições de uso.

A oferta é de 100% do valor do 1º depósito até R$1.200. O requisito de apostas é de apenas 5x o valor do bônus e deve ser utilizado em apostas acumuladas de pelo menos 3 eventos, com odds a partir de 1.40 em cada um. O usuário tem 30 dias para satisfazer essas condições.

Além do bônus, outro grande destaque da operadora é as suas cotações. Em serviços de comparação de odds, a 1xBet aparece frequentemente com as cotações mais atrativas em eventos de futebol. Não é sempre que isso acontece, mas no geral, as odds do site costumam ser superior à média dos principais concorrentes.

E o melhor é que há muitas possibilidades de aproveitar as odds. Em um jogo de futebol, é possível encontrar mais de 1 mil mercados de apostas abertos. Outras características de destaque são:

Vantagens

Inúmeras opções de pagamento;

App de apostas;

Diversas ofertas regulares;

Apostas ao vivo com transmissão.

Desvantagens

Design do site poderia ser melhor.

O 1xBet, portanto, é completo, oferecendo o que há de mais importante para ganhar dinheiro com apostas, incluindo odds elevadas, ofertas frequentes e ampla cobertura de esportes e mercados.

LeoVegas – A maior oferta de mercados de apostas em futebol

Faça seu registro nesse que é um dos grandes sites de apostas para ganhar dinheiro e receba uma aposta grátis até R$150. Para ganhar o benefício, basta fazer sua 1ª aposta de pelo menos R$25 em eventos com odds iguais ou superiores a 1.80.

O valor de sua aposta grátis é igual ao montante da 1ª aposta, no limite de R$150. Essa free bet deve ser utilizada em até 30 dias em apostas combinadas de pelo menos 3 seleções, com odds mínimas de 1.40.

Você pode aproveitar essa aposta grátis e demais apostas comuns em uma variedade de mercados muito além do usual. Em um jogo de futebol, é possível apostar em situações de jogo como gol contra, total de faltas no jogo, impedimentos, cartões amarelos e vermelhos por jogador, entre outras opções.

Há muitos outros benefícios para quem faz apostas no Leo Vegas. Confira:

Vantagens

Ótimo serviço de estatísticas;

Aceita Pix;

Site premiado;

Oferece conteúdo educativo no blog;

Aplicativo para Android.

Contras

Interface do site pouco atraente.

Com todas essas características, o LeoVegas é provavelmente o melhor site de apostas futebol de nossa lista. Para quem é iniciante, vale a pena aproveitar a página de Palpites de Leo, se aprofundar nas estatísticas que a plataforma oferece e estudar os conteúdos educativos do blog.

Como escolher os melhores sites de apostas que ganham dinheiro

A melhor forma de escolher sites de apostas para ganhar dinheiro é analisando questões como segurança, bônus e promoções, cotações e mercados de apostas de cada plataforma. Foi com base nesses critérios que elaboramos esta lista de recomendações, e vamos explicar com mais detalhes os pontos de análise a seguir:

Licença

Todo o site de apostas para ganhar dinheiro precisa obrigatoriamente estar licenciado por alguma jurisdição competente, pois sem isso, não há como garantir que a marca seja honesta e confiável. Por isso, sempre verifique se a marca é licenciada pela Curaçao e-gaming, Autoridade de Jogos de Malta (MGA) ou outra autoridade.

Segurança

Um site de apostas precisa garantir que os dados pessoais e de pagamento do usuário estejam seguros e protegidos. Para isso, é que vital que o site tenha certificado de segurança válido, o que indica que os dados do jogador são criptografados.

Ofertas e Bônus

Os melhores sites de apostas para ganhar dinheiro buscam atrair a atenção de novos clientes através de bônus e promoções. Nossa dica para aproveitar as ofertas da melhor forma é ler com atenção os Termos & Condições do bônus e verificar as regras de resgate do benefício.

Melhores mercados

Em nossa lista das melhores plataformas de apostas esportivas, priorizamos aquelas com a melhor oferta de modalidades esportivas e mercados de apostas. Com isso, o jogador pode explorar muito mais situações de jogo além da tradicional aposta no vencedor da partida.

Melhores probabilidades

O mais importante para se definir qual melhor site de apostas para ganhar dinheiro é, além da segurança e confiabilidade da marca, as odds que o site oferece. Afinal, quanto maiores as cotações, maior o lucro que o usuário obtém com suas apostas vencedoras.

Transmissões ao vivo

Apostar em jogos transmitidos ao vivo traz muito mais emoção e capacidade de análise para a aposta ser lucrativa, visto que acompanhar o jogo é a melhor forma de estudar a partida e observar tendências. Por isso, é fundamental que o site tenha uma boa disponibilidade de jogos transmitidos ao vivo e que o seu streaming seja de qualidade.

Apostas ao vivo

Praticamente todos os sites de apostas para ganhar dinheiro possuem apostas ao vivo, mas é importante analisar esse serviço com mais profundidade. O site oferece um bom serviço de estatísticas, possui variedade de mercados e cotações vantajosos? Em nossa lista, elencamos apenas plataformas que respondem, sim, a essas perguntas.

Aplicativos

Apostar pelo celular é a preferência de muitos usuários, e é muito importante que o site de apostas ofereça aplicativo para satisfazer esses clientes. No entanto, pode ser que a marca não possua app para baixar, mas tenha uma plataforma otimizada para dispositivos móveis, o que já pode ser suficiente.

Opções de pagamento

Há poucos sites de apostas para ganhar dinheiro no Paypal, mas quase todos os grandes sites de apostas do Brasil já oferecem Pix, além de métodos mais antigos, como boleto e transferência bancária. Mas é importante ir além dessa informação e verificar os limites de saques e depósitos e o tempo de processamento de operações de cada operadora.

Apoio

É normal que durante as apostas o jogador tenha alguma dúvida ou precise resolver algum problema com a plataforma. Nessas horas, é essencial um serviço de atendimento rápido e eficiente. O ideal é que a marca tenha pelo menos um serviço de chat ao vivo, mas se oferecer atendimento por telefone ou WhatsApp, melhor ainda.

Como ganhar dinheiro em sites de apostas online

Utilizar sites de apostas para ganhar dinheiro requer muita paciência, estudo e disciplina. É necessário aliar conhecimento técnico em determinados esportes e mercados com métodos de gestão de banca, controle psicológico e observação para encontrar boas oportunidades. Saiba mais através de nossas dicas para ganhar dinheiro em sites de apostas:

Estudo – Vire um especialista em apostas

O que não faltam são modalidades esportivas e mercados de apostas, mas é muito mais possível ganhar dinheiro em apostas esportivas se você se especializar em determinados segmentos. Isso significa estudar a fundo certas competições, esportes, mercados e/ou equipes, analisando estatísticas, notícias e demais informações que interferem nos jogos.

É claro que o fator surpresa sempre estará presente no futebol e em outros esportes. Mas quanto mais informações você tiver, mais condições terá para fazer previsões mais assertivas.

Gestão de banca – Aprenda técnicas eficientes de controle do orçamento

Há muitos jogadores que são bons analistas esportivos, mas não conseguem ser lucrativos em apostas por conta da má gestão de banca. De forma simplificada, a gestão de banca diz respeito a controlar o orçamento para não correr grandes riscos caso as apostas não deem o resultado esperado.

Isso significa, por exemplo, estabelecer um limite máximo de apostas proporcional ao tamanho de sua banca. Também implica em saber dosar o valor de sua aposta conforme as odds – arriscar menos em resultados menos prováveis e um pouco mais em apostas mais seguras, por exemplo.

Comparação de odds – Busque sempre as melhores oportunidades

Os melhores sites de apostas para ganhar dinheiro são aqueles com as melhores odds. No entanto, descobrir as melhores cotações requer bastante esforço e paciência, pois as probabilidades podem variar bastante entre um site e outro, seja no pré-jogo ou apostas ao vivo.

Para isso, vale a pena ter uma conta aberta em pelo menos 3 ou 4 casas de apostas. Assim, você pode comparar as cotações entre elas e fazer sua aposta na plataforma que oferece os melhores pagamentos.

Bônus e promoções – Aproveite as ofertas com sabedoria

Ofertas de sites de apostas são ótimas oportunidades para maximizar os lucros, mas é muito importante analisar cada oferta com atenção. Isso porque algumas promoções possuem condições muito difíceis de serem cumpridas, fazendo com que poucos jogadores consigam, de fato, aproveitar os bônus.

Nossa sugestão, portanto, é que você leia com atenção os Termos & Condições de cada oferta e aproveite apenas aquelas que sejam, de fato, vantajosas. A participação de cada promoção é sempre opcional e você não deve se sentir obrigado a entrar em todas.

Controle psicológico – Priorize sempre o jogo responsável

Apostas são uma atividade alto risco e que não garantem o retorno financeiro.

Desta forma, é muito importante ter um psicológico forte. O ideal é que você encare as apostas como uma fonte de diversão e busque os lucros apenas como consequência. Caso você tenha dificuldades em manter o controle, utilize as ferramentas de jogo responsável dos sites de apostas.

Sites de apostas para ganhar dinheiro – resumo

Apresentamos, neste artigo, os 5 melhores sites de apostas para ganhar dinheiro no Brasil. Todos eles são confiáveis e com serviços de qualidade, e você pode escolher aqueles que mais te agradam em relação ao design, diferenciais, bônus, etc. Para você aumentar suas chances, siga nossas dicas de apostas, se especialize nos seus mercados de apostas preferidos e tenha sempre em mente o jogo responsável.

Perguntas frequentes:

Qual o melhor site de apostas para ganhar dinheiro?

Elegemos a Bet365 como o melhor site de apostas para ganhar dinheiro no Brasil. A marca se destaca por suas inúmeras promoções, diversidade de mercados e interface elegante e intuitiva.

Quanto você pode ganhar apostando nas casas de apostas?

Os lucros em casas de apostas são sempre proporcionais ao valor da aposta. Conforme o seu palpite, você pode ganhar alguns reais até dezenas de milhares de reais em uma aposta vencedora.

Os sites de apostas são legais no Brasil?

Sim, são legais desde o fim de 2018, quando foi aprovada a Lei n° 13.756/2018.

Os sites de apostas são confiáveis?

Sim, desde que o site seja licenciado, criptografado e que a marca tenha uma boa reputação no mercado.

Quais são os benefícios de apostar nas casas de apostas online?

Os principais benefícios de apostar online são: praticidade, segurança, diversão e possibilidade de lucrar.

O que devo prestar atenção ao escolher uma casa de apostas?

Ao analisar sites de apostas para ganhar dinheiro, verifique se a marca é licenciada, se o site possui certificado de segurança válido, os meios de pagamento e os Termos & Condições do bônus de boas-vindas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sites-de-apostas-para-ganhar-dinheiro/

Sites de apostas para ganhar dinheiro

2023-10-26