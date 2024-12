Tecnologia Smartphones bons e baratos: veja 6 celulares até R$ 1 mil que valem a pena

18 de dezembro de 2024

Modelos oferecem funcionalidades essenciais e um bom desempenho. (Foto: Reprodução)

Se você está buscando um celular bom e barato, pode se deparar com modelos de diferentes marcas que são comercializadas hoje no mercado. Mas como saber qual deles realmente vale o seu investimento?

Quem tem um orçamento reduzido acaba tendo que priorizar algumas funcionalidades em detrimento de outras para não se decepcionar na compra. Por isso, saber o que você ganha e perde com cada opção pode facilitar a escolha — e evitar o desapontamento.

Confira quais são os modelos e veja os prós e contras de cada um.

Motorola Moto G34 5G: Processador Snapdragon 695, que entrega bom desempenho no dia a dia. Destaca-se pela tela de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, 4 GB de RAM, e bateria de 5000 mAh, que aguenta um dia inteiro sem recarga. ✔Prós Tela com alta taxa de atualização Bateria de longa duração Boa câmera principal, de 50 MP Carregamento turbopower de 20 W. Contras: HD Não tem resolução Full Preço: R$ 750-RS 900

Samsung Galaxy A15 5G: Equipado com o processador Mediatek Dimensity 6100+, 0 celular oferece desempenho satisfatório para uso diário. Possui tela de 6,5 polegadas, 4 GB de RAM, e câmera tripla traseira. ✔Prós Boa câmera principal (50MP) Updates até 2027 Resolução Full HD e tela super AMOLED. Contras: Taxa de atualização da tela de 90 Hz Carregador é de 15 W, mais lento Preço: R$ 850-RS 900

Samsung Galaxy M15 5G: Apesar de ter o mesmo processador e tamanho de tela que o A15, o M15 5G está disponível apenas na versão com 4GB de RAM. Contudo, o modelo tem uma bateria superior. ✔ Prós Resolução Full HD e tela super amoled Bateria de 6000 mAh Boa câmera principal (50MP). Contras: Tem até 90 Hz na taxa de atualização Carregador é de 15 W, mais lento Preço: RS 900 – R$ 1 mil.

Realme Note 50 4G – Vem com o chip Unisoc Tiger T612, que é suficiente para tarefas cotidianas. Inclui uma tela de 6,74 polegadas, 3 GB de RAM na configuração mais barata, e bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 33 W. Prós Vem com película aplicada Bateria de longa duração Gaveta tripla de chips. Contras: Câmera principal menos potente (de 13 MP) É preciso comprar outro carregador para aproveitar o carregamento rápido Processador menos potente.

Xiaomi Redmi 13C 4G – Utiliza o MediaTek Helio G85, que é indicado para tarefas simples. Possui tela de 6,74 polegadas, 4 GB de RAM na versão mais básica, e bateria de 5000 mAh. Prós: Bateria de longa duração Boa câmera principal (de 50 MP) Suporta carregamento de até 18 W X Contras: Tela com taxa de atualização de 90 Hz; processador mais lento; sem NFC. Preço: R$ 1 mil – RS 1,1 mil.

Motorola Moto G54 5G – O modelo é equipado com o MediaTek Dimensity 7020, equilibrando desempenho e eficiência. Tem tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, 4 GB na versão básica, e bateria de 5000 mAh. Prós: Tela com alta taxa de atualização Boa câmera principal (de 50 MP) Tem Dolby Atmos, que aprimora o som surround. Contras Vem com carregador de 15 W Preço: R$ 900 – R$ 1,1 mil

Fique atento

Comprar um celular por menos de R$ 1 mil é totalmente possível hoje, já que o mercado oferece variedades em diferentes marcas dentro dessa faixa do preço. Para isso, destacamos alguns aspectos que você deve observar para fazer uma boa escolha.

Desempenho do processador – Um dos componentes mais importantes em um smartphone, já que determina seu desempenho. Modelos com processadores intermediários, como o Snapdragon 6xx ou o MediaTek Dimensity, geralmente oferecem um bom custo-benefício nessa faixa de preço. Por isso, evite processadores muito antigos ou de baixa performance, que podem decepcionar no uso diário.

Memória RAM – A quantidade de RAM afeta diretamente o desempenho multitarefa do celular. Para um uso confortável, opte por modelos com, pelo menos, 4 GB de RAM. Isso garantirá que você possa alternar entre aplicativos sem travamentos ou lentidão.

Armazenamento – Muitos celulares oferecem 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, mas se o modelo escolhido tiver a opção de expansão via microSD, essa pode ser uma alternativa. Essa característica pode ajudar quem quer armazenar fotos, vídeos e aplicativos adicionais e não pode investir em celulares de 256 GB, por exemplo.

Tela de boa resolução – A tela é a interface principal do seu celular, por isso, escolha uma com boa resolução e qualidade de imagem. Telas IPS ou AMOLED podem ser boas escolhas nessa faixa de preço. Outro detalhe que vale a atenção é o tamanho da tela, que deve ser confortável para uso — geralmente entre 5,5 e 6,5 polegadas. (Estadão Conteúdo)

