Tecnologia Smartwatch Galaxy Watch 6 BT: tudo o que você precisa saber sobre o relógio inteligente da Samsung

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Samsung Galaxy Watch 6 conta com o retorno da coroa giratória e uma tela maior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung anunciou, durante o evento Samsung Unpacked, diversos novos modelos de dispositivos eletrônicos como os smartphones Galaxy Fold e Flip e o Smartwatch Galaxy Watch 6, um dos grandes destaques. O novo modelo que já está em pré-venda na Amazon e tem previsão de lançamento para o dia 11 de Agosto, conta com um design repaginado e detalhes de versões anteriores como a volta da coroa giratória.

Abaixo, o IGN Brasil montou um pequeno guia com as principais características do relógio inteligente, passando por design, desempenho, bateria e novos recursos. Tudo para que você decida se o aparelho é o ideal para o uso no seu dia a dia.

Design

O Samsung Galaxy Watch 6 conta com o retorno da coroa giratória e uma tela maior. Este novo modelo possui tela com tecnologia Super AMOLED de 1,47 polegadas, revestimento de cristal de safira no visor e está disponível em duas versões, clássica e esportiva.

A versão Classic é maior e mais pesada, ela tem versões de 47 mm e 43 mm. O tamanho extra deste modelo serve para abrigar a coroa giratória. Todas as outras especificações são comuns entre as duas variantes do relógio.

Desempenho & Bateria

Ao comparar com o modelo anterior, a durabilidade da bateria do Smartwatch Samsung foi ampliada. Na versão de 40 mm, ela passou de 284 para 300 mAh, enquanto na versão de 44 mm, foi de 410 para 425 mAh. Graças a essa mudança, o relógio consegue permanecer ligado por um período de até 40 horas, mas se o modo Always On Display estiver ativado, este número cai para 30 horas.

Além disso, ele possui um novo processador: Exynos W930. O modelo anterior tinha o Exynos W920. O armazenamento continua em 16GB, mas a memória RAM passou de 1,5GB para 2GB.

Recursos

Um dos grandes destaques para o Samsung Galaxy Watch 6 é o recurso de monitoramento de sono. Baseado em um hipograma, o smartwatch identifica estágios diferentes de seu ciclo de sono e, todas as manhãs, o relógio fornece uma pontuação sobre a qualidade do seu sono. O sensor PPG do aparelho consegue reconhecer os estágios diferentes enquanto você dorme graças ao monitoramento de sua frequência cardíaca.

Além disso, o aparelho também dispõe de recursos para enviar vários lembretes durante o dia para te ajudar a desenvolver hábitos mais saudáveis, como diminuir a cafeína e meditar em horários específicos.

Em conectividade, o Bluetooth agora é 5.3 e ele continua com 4G, Wi-Fi 2,4+5 GHz e NFC para pagamentos. Possui também quatro padrões de geolocalização (GPS/Glonass/Beidou/Galileo).

O Samsung Galaxy Watch 6 BT conta com o retorno da coroa giratória e com uma tela maior. Este novo modelo possui tela com tecnologia Super AMOLED de 1,47 polegadas, revestimento de cristal de safira no visor e está disponível em duas versões, clássica e esportiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/smartwatch-galaxy-watch-6-bt-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-relogio-inteligente-da-samsung/

Smartwatch Galaxy Watch 6 BT: tudo o que você precisa saber sobre o relógio inteligente da Samsung

2023-08-02