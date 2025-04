Ciência Só 15% dos mais de 700 humanos que já foram ao espaço eram do sexo feminino

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Com a missão liderada por Lauren Sanchez, a Blue Origin dá um passo simbólico rumo à equidade de gênero nas viagens espaciais. Foto: Reprodução Com a missão liderada por Lauren Sanchez, a Blue Origin dá um passo simbólico rumo à equidade de gênero nas viagens espaciais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A noiva do bilionário Jeff Bezos, Lauren Sanchez, liderou na segunda-feira (15) uma missão espacial da Blue Origin com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres. A bordo do foguete New Shepard, a jornalista e piloto de helicóptero foi acompanhada por figuras como a cantora Katy Perry e a apresentadora Gayle King, numa jornada de cerca de 10 minutos até a fronteira do espaço.

A missão representa um marco para as viagens espaciais comerciais ao reunir, pela primeira vez nos Estados Unidos, uma tripulação formada apenas por mulheres. Este é apenas o segundo voo do tipo na história da exploração espacial tripulada –o primeiro ocorreu em 1963, quando a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova viajou sozinha e se tornou a primeira mulher no espaço.

Além de Sanchez, Perry e King, também participaram do voo a produtora de cinema Kerianne Flynn, a ex-engenheira da Nasa Aisha Bowe – fundadora de empresas voltadas à educação científica – e a cientista e ativista Amanda Nguyen, que defende os direitos de sobreviventes de violência sexual.

Lauren Sanchez foi responsável por convidar todas as integrantes, escolhidas por seu impacto e trajetória. Segundo ela, a intenção era inspirar mulheres de todas as idades a sonharem alto. Para a ocasião, a tripulação utilizou macacões de voo personalizados.

“É um momento importante para o futuro das viagens espaciais comerciais, para a humanidade e para as mulheres”, afirmou Katy Perry à agência Associated Press, dias antes do lançamento.

Decolagem

A decolagem ocorreu no Oeste do Texas e levou os passageiros a cerca de 105 km de altitude, em um voo totalmente automatizado. Jeff Bezos, fundador da Blue Origin e ex-CEO da Amazon, acompanhou a missão até a plataforma de lançamento. O voo também coincidiu com a contagem regressiva para o casamento de Bezos e Sanchez, marcado para acontecer em breve em Veneza, na Itália.

Entre os convidados que acompanharam o lançamento estavam personalidades como Oprah Winfrey, Kris Jenner e outros membros da família Kardashian. Winfrey, amiga próxima de Gayle King, se emocionou ao ver a cápsula alcançar o espaço, enquanto as passageiras celebravam e admiravam a vista da Terra e da Lua.

Durante o retorno, Perry cantou trechos de “What a Wonderful World”, enquanto as integrantes se preparavam para a reentrada. Após o pouso, King e Perry ajoelharam-se e beijaram o chão. “Foi fantástico!”, disse King, que admitiu estar ansiosa antes do voo.

Turismo espacial

Esse foi o 11º voo tripulado da Blue Origin, empresa fundada por Bezos em 2000. Desde o primeiro voo turístico em 2021 – que contou com a participação do próprio Bezos –, a companhia tem levado celebridades, empresários, cientistas e influenciadores para vivenciar a ausência de gravidade.

Outros nomes já participaram de voos anteriores, como o ator William Shatner, o ex-jogador da NFL e apresentador Michael Strahan, e Laura Shepard Churchley, filha do astronauta Alan Shepard, que batiza o foguete New Shepard.

A empresa mantém em sigilo o custo dos voos e quem os financia. Até o momento, 58 pessoas já voaram com a Blue Origin.

Corrida espacial privada

Além da Blue Origin, outras empresas como a SpaceX, de Elon Musk, também disputam espaço no turismo orbital. A SpaceX já realizou voos de vários dias com clientes privados, incluindo caminhadas espaciais, e atrai investidores como Chun Wang, que recentemente bancou uma missão inédita aos polos norte e sul.

Com o avanço das tecnologias e a entrada de grandes fortunas no setor, o espaço já não é mais exclusivo para astronautas profissionais. No entanto, mesmo com o avanço, as mulheres ainda representam apenas 15% das mais de 700 pessoas que já estiveram fora da Terra.

Com a missão liderada por Lauren Sanchez, a Blue Origin dá um passo simbólico rumo à equidade de gênero nas viagens espaciais – e inspira uma nova geração de mulheres a se ver entre as estrelas.

Só 15% dos mais de 700 humanos que já foram ao espaço eram do sexo feminino

2025-04-15