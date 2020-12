Educação Só 2,5% dos cursos recebem nota máxima do Ministério da Educação em 2019

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Conceito Preliminar de Curso avalia, nesta edição, graduações nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo Foto: Marcos Solivan/UFPR Conceito Preliminar de Curso avalia, nesta edição, graduações nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo. (Foto: Marcos Solivan/UFPR) Foto: Marcos Solivan/UFPR

Dos mais de 8 mil cursos de graduação avaliados pelo MEC (Ministério da Educação) em 2019, apenas 2,5% receberam a nota máxima de qualidade. No outro extremo, 8% foram classificados como “insatisfatórios”. Os resultados foram divulgados pela pasta nesta quarta-feira (09).

Na avaliação, chamada de CPC (“Conceito Preliminar de Curso”), é atribuída uma nota de 1 a 5 – quanto mais alta for a pontuação, melhor. São levados em conta: o desempenho dos alunos na graduação e na prova do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes); o nível de formação acadêmica dos professores; o regime de trabalho dos docentes (se é de dedicação integral ou parcial); a percepção dos estudantes sobre a qualidade do curso.

Em 2019, o MEC calculou o CPC dos cursos de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo; e dos cursos tecnológicos de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, área militar e segurança. Graduações em que menos de dois estudantes prestaram o Enade não foram avaliadas.

As notas são usadas, por exemplo, para a distribuição de vagas em programas do governo federal. Quando o CPC é de 1 ou 2, o MEC o considera “insatisfatório”. Foi o caso de 9,6% dos cursos de instituições privadas e de 3,4% dos de públicas.

No total, considerando todas as esferas administrativas, 687 cursos tiveram notas baixas – cerca de 8% de todos os avaliados em 2019. Na edição anterior, de 2016, o índice era um pouco menor: 7,4%.

Nota máxima

Dos mais de 8 mil cursos avaliados, apenas 212 (2,5%) receberam CPC 5. Entre as instituições privadas, 2% tiraram a nota máxima. Nas públicas, o desempenho foi melhor: quase 4% ficaram no topo.

