Esporte 1st11 lança plataforma de gaming e entretenimento online

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Plataforma canadense com projeto inovador Foto: Reprodução

A Planet Ventures, Inc, companhia de investimento canadense, anunciou no passado dia 1 de dezembro que sua filial 1st11 lançou uma nova plataforma de serviços de gaming e entretenimento.

Dedicada aos e-sports (esportes eletrônicos), a plataforma permitirá a usuários comuns enfrentar seus heróis ou outros usuários e transmitir os eventos em stream para uma plateia global. É certo que não deverá ser possível jogar roleta online, uma vez que a prioridade da plataforma aponta aos e-sports, mas não deixa de ser um anúncio potencialmente muito importante para indústria.

Três elementos chave

A oferta da 1st11 se divide em três produtos ou elementos-chave que deverão funcionar em conjunto para oferecer uma experiência única e diferenciada aos usuários.

Um fórum do entretenimento e do gaming

O primeiro elemento é o fato de a plataforma estar preparada para ser um fórum de gaming. Usamos a palavra “fórum” não no sentido daquelas plataformas dos primeiros tempos da internet, mas sim no sentido original, que lhe davam os antigos Romanos, de ponto de encontro de toda a comunidade.

O conteúdo da 1st11 é criado por “streamers” e “gamers” que são “nativos” da cultura do gaming. Haverá entrevistas, análises, dicas de jogo e muito mais. O site será promovido junto de milhões de seguidores, em mídias sociais e plataformas de “streaming”. Naturalmente, está otimizado para o ambiente “mobile”, pois seus usuários usam principalmente o celular quando não estão jogando.

1st11.gg

1st11.gg será uma plataforma para torneios, desafios, partidas e concretização de jogo, em geral, totalmente integrada com o site principal da plataforma. Os usuários poderão se cadastrar e jogar contra os mais famosos ícones do esporte. Uma grande quantidade de jogos estará incluída desde o início:

CounterStrike Global Offensive;

FIFA 21;

League of Legends;

NBA2K 21;

Street Fighter IV, etc.

A plataforma de jogo facilita a integração com o ambiente “desktop” (PC e laptop) mas também com os ambientes de console e “mobile”. Criar “streamings” para o Twitch e o Youtube é igualmente muito fácil. Será possível aos fãs ganhar recompensas, desbloquear experiências e acessar prêmios e “features” especiais em edições limitadas.

“1st11 Creator Network2”

O terceiro elemento-chave é a “rede de criativos”, ‘1st11 Creator Network’, garantindo cerca de 500 “e-atletas” no momento do lançamento. Funcionando em um app que estará disponível no Google Play e na App Store da Apple, a ‘1st11 Creator Network’ vai permitir aos “gamers” e criadores de conteúdo o acesso a dados de análise e reporte que melhorarão a experiência de utilização, e até facilitarão o trabalho com marcas que queiram se associar à rede.

O desenvolvimento do gaming online

O gaming continua sendo visto como uma atividade de “nicho”, talvez por se tratar de algo geracional, exclusivamente associado a usuários e público com menos de 30 anos. Porém, já ninguém pode duvidar da seriedade desta indústria a partir do momento em que os prêmios de seus mais importantes torneios são comparáveis aos dos esportes mais bem pagos.

Basta lembrar que os maiores competidores da Copa do Mundo de Fortnite de 2019 estavam competindo por um prêmio mais valioso que o do Open de Wimbledon em tênis. De acordo com o Entertainment.ie, cálculos realizados em 2019 estimavam que, em 2022, a indústria mundial de gaming estaria valendo cerca de 1,8 biliões de dólares, o que é páreo para qualquer esporte tradicional. E seguramente que o cenário de pandemia, interrompendo a atividade dos esportes e convidando a permanecer em casa, terá dado um impulso extra a esse movimento.

Peter Glancy, CEO da 1st11, acrescentou à mídia que os “gamers” estão se tornando “influencers”, contando com sua própria base de fãs e com sua “pegada digital”. A iniciativa da companhia canadense pretende chegar aos “gamers” e, com isso, se lançar em esse novo setor de entretenimento que está crescendo com grande força. Seguramente que todos o que estão olhando e acompanhando o evoluir mundial da indústria do entretenimento estarão atentos a esses desenvolvimentos.

