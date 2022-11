Grêmio “A gente só parte para uma segunda opção depois de terminar a primeira”, diz o presidente do Grêmio sobre Rodrigo Caetano

Por Lorenzo Rivero | 17 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O novo mandatário e a mesa diretora assumem pelo próximo triênio Foto: Fernando Alves/Grêmio O novo mandatário e a mesa diretora assumem pelo próximo triênio (Foto: Fernando Alves/Grêmio Foto: Fernando Alves/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A era Romildo Bolzan acabou em frente ao Grêmio. Alberto Guerra assumiu nesta quarta-feira (16) a cadeira de presidente do clube e já começou a preparar os seus próximos passos. Rodrigo Caetano, Renato Portaluppi e reforços são as suas prioridades para o final de 2022.

Desde as eleições, Guerra deixou claro que Caetano seria seu diretor executivo ou pelo menos o seu desejo para a pasta. Na quarta-feira, o executivo concedeu entrevista coletiva e disse que pretende cumprir o seu contrato no Atlético Mineiro. Porém, o presidente disse que ainda não desistiu do diretor.

“A gente só parte para uma segunda opção depois de terminar a primeira. Ainda não dei por encerrada essa primeira opção”, afirmou Guerra em entrevista após a posse.

O presidente do Grêmio ainda foi perguntando se o torcedor poderia ficar tranquilo com os gastos do clube e se conseguirá gastar o necessário para montar uma equipe competitiva para a temporada de 2023.

“Claro que podemos tranquilizar. Somos um conselho muito responsável. Não deixaremos de investir no futebol e dentro de nossas possibilidades e realidades financeira vamos investir bem, nosso torcedor vai ser orgulhar”, destacou o atual presidente.

Em relação ao novo departamento de futebol, Guerra foi perguntado sobre as experiências dos novos nomes da pasta. “Quando não renovamos somos acusados de ser sempre os mesmos. Quando botamos gente nova vem uma indagação de qual a experiência”, concluiu Alberto Guerra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio