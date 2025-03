Economia Só usuários do sistema Android podem utilizar o Pix por aproximação

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Banco Central estipulou um limite de R$ 500 para cada transação – que pode ser alterado pelo cliente. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Usuários do sistema Android já podem utilizar o PIX por aproximação, uma inovação no sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, que permite aos usuários realizarem transações de forma rápida e prática. Essa modalidade dispensa a necessidade de acessar aplicativos bancários ou escanear QR Codes, facilitando o processo de pagamento em estabelecimentos comerciais.

Semelhante ao funcionamento de cartões de crédito e débito com tecnologia contactless, o PIX por aproximação utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication) para efetuar pagamentos. Essa tecnologia permite que dispositivos se comuniquem entre si quando estão próximos, garantindo uma transação segura e eficiente.

O funcionamento do PIX por aproximação é bastante simples. O usuário precisa apenas aproximar o celular da máquina de pagamento do lojista, e a transação é realizada instantaneamente. Isso elimina a necessidade de digitar dados ou escanear QR Codes, tornando o processo mais ágil.

No momento, o PIX por aproximação está disponível apenas para dispositivos Android que utilizam o Google Pay. Isso se deve ao fato de que apenas essa plataforma está registrada no Banco Central para oferecer essa funcionalidade. Dispositivos que utilizam Apple Pay e Samsung Pay ainda aguardam autorização para implementar o sistema.

Como ativar

Para ativar o PIX por aproximação, o usuário deve vincular sua conta bancária ao Google Pay. Isso permite que os pagamentos sejam realizados sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco, proporcionando mais comodidade ao usuário.

A modalidade por aproximação possui um limite padrão de R$ 500 por transação. No entanto, os usuários têm a flexibilidade de ajustar esse valor conforme suas necessidades, seja por transação ou por dia. Essa personalização oferece maior controle sobre os gastos e segurança nas transações.

Entre os principais benefícios do PIX por aproximação estão a simplicidade e a rapidez nas transações. Ao eliminar a necessidade de escanear QR Codes ou inserir informações manualmente, o processo de pagamento se torna mais eficiente, beneficiando tanto consumidores quanto lojistas.

Para aderir à nova funcionalidade, o usuário vai precisar cadastrar o banco e a conta na carteira digital do celular. Na hora de fazer o pagamento, é só dizer que vai usar o PIX por aproximação.

“Durante os testes, não foram detectados nenhum risco. O processo é muito seguro. Vai vir o valor na tela do celular e o lojista que vai receber aquele valor vai ali e vai confirmar. E como é que ele vai confirmar? Usando aquilo que ele configurou que quer fazer no celular, quer seja autorizar por digital, por reconhecimento de face ou digitar uma senha”, explica Mardilson Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/so-usuarios-do-sistema-android-podem-utilizar-o-pix-por-aproximacao/

Só usuários do sistema Android podem utilizar o Pix por aproximação

2025-03-02