Política “Só vou declarar apoio nos 48 do segundo tempo”, diz Bolsonaro sobre as eleições para presidente da República em 2026

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

O antigo chefe do Executivo evita citar quem seria o seu candidato nas próximas eleições. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa quarta-feira (22) que “só vai declarar apoio” a um outro candidato de direita na eleição de 2026 “aos 48 (minutos) do segundo tempo”. O antigo chefe do Executivo está impedido de disputar um cargo público até 2030, após ter sido condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023.

“Quem vai ser o cara da direita? Tem que ser Jair Bolsonaro. Não será democrática, a eleição de 2026, sem a minha presença. Quem você vai apoiar? Só falo algo parecido aos 48 do segundo tempo, quando eu realmente não tiver mais chance”, disse em entrevista à rádio AuriVerde Brasil nessa quarta-feira.

Na mesma live, o ex-presidente afirmou que acorda todos os dias com “a sensação de ter a Polícia Federal” em sua porta. Indiciado em três inquéritos, Bolsonaro relatou receio de se tornar alvo de um mandado de prisão. “Eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta. Qual acusação? Não interessa”, disse Bolsonaro, em entrevista ao canal Auriverde Brasil.

Bolsonaro foi indiciado pela PF nas apurações da trama do golpe, por suposta fraude no cartão de vacinação para viajar aos Estados Unidos e pelas joias da Arábia Saudita. A mais recente ocorreu em novembro do ano passado, quando a corporação o indiciou por por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Os crimes atribuídos pela PF ao ex-presidente no inquérito que aponta uma tentativa de golpe no país podem chegar a 28 anos de prisão como pena máxima. Após cumprida a pena de quase três décadas, Bolsonaro teria ainda mais oito anos de inelegibilidade por conta da aplicação de punição prevista na Lei da Ficha Limpa.

Essa soma, que não leva em consideração eventuais pedidos de acréscimo de pena, eleva o prazo de inelegibilidade do ex-presidente até 2061. Bolsonaro já está impedido de disputar um cargo público até 2030, após ter sido condenado à inelegibilidade pelo TSE em 2023.

A Corte entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha de 2022.

O antigo chefe do Executivo evita citar quem seria o seu candidato nas próximas eleições, caso não possa se lançar à presidência e, em entrevista em novembro, o ex-mandatário afirmou que aposta no Congresso para reverter a sua inelegibilidade. As informações são do jornal O Globo.

“Só vou declarar apoio nos 48 do segundo tempo”, diz Bolsonaro sobre as eleições para presidente da República em 2026

2025-01-22