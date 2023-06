Política Sob risco de demissão, ministra do Turismo Daniela Carneiro vai à Câmara dos Deputados e recebe apoio até de bolsonaristas

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Ao chegar à Câmara, Daniela ressaltou que está "à disposição" do presidente da República. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

Em audiência na Câmara dos Deputados nessa terça-feira (13), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), foi defendida por deputados do PT e até mesmo por parlamentares de oposição. De saída do União Brasil, a parlamentar licenciada chegou ao Congresso após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que foi confirmada sua permanência no cargo. Sob pressão da legenda, ela pode deixar o cargo em breve.

Após falar por 45 minutos sobre as políticas do ministério, a titular da pasta foi elogiada publicamente pelo deputado bolsonarista Bibo Nunes (PL-RS), que defendeu a sua permanência no governo.

“Eu estou aqui solidário aqui, para que a senhora continue. Está aqui muito empolgada (com o trabalho no ministério). Sou um parlamentar da oposição, mas não sou de uma oposição raivosa, disse Bibo Nunes, que completou: “Você tem aqui um aliado.”

Durante a audiência, três parlamentares do União Brasil compareceram: Pedro Lucas (MA), Paulinho Freire (RN) e Ricardo Abrão (RJ) – o último é suplente de Daniela e assumiu o cargo após a nomeação da deputada como ministra.

Outro parlamentar que fez questão elogiar Daniela foi o vice-presidente do PT, Washington Quaquá (RJ).

“Queria saudar a ministra Daniela e dizer que eu estou aqui como coordenador da bancada do Rio de Janeiro te dando todo o apoio e, como vice-presidente nacional do PT, dizer inclusive que não tem justificativa essa história de que a gente vai formar maioria na Câmara através de distribuição de ministério”, afirmou o parlamentar.

Ele, então, ressaltou que a pasta do Turismo não seria importante para garantir a governabilidade.

“É importante que a base do governo participe do governo, os deputados da base participem do governo, mas todo mundo sabe aqui que o que vai resolver o problema de maioria são as emendas parlamentares. Deputado de governo tem que ter um pedaço do orçamento para poder governar junto. Então, é isso que resolverá. E a pretensa saída da ministra, que não vai sair, não tem nada a ver com maioria. Esse jabuti tem outro dono.”

Aliado de Jair Bolsonaro, o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos) também elogiou o trabalho da ministra.

“A senhora é uma unanimidade.”

Na Câmara, Daniela Carneiro apresentou programas e ações do ministério, mas também pediu apoio aos parlamentares para destinar recursos ao setor, já que o orçamento da pasta para 2023 é de R$ 19 milhões. Entre as prioridades está a retomada de obras paradas e investimento em qualificação de mão de obra.

“Esse governo é um governo do diálogo, então precisamos estreitar o diálogo”, disse a ministra.

Ao chegar à Câmara, ela evitou falar sobre sua possível demissão, mas ressaltou que está “à disposição” do presidente da República.

“Tive hoje uma conversa muito boa, muito positiva. Volto a dizer: estou à disposição do presidente, eu fui indicação dele e estou aqui para contribuir com o Brasil”, disse.

