Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira (08) uma modificação na forma de divulgar os dados sobre casos e mortes do novo coronavírus, em meio a suspeitas crescentes de manipulação de estatísticas.

Segundo o balanço oficial desta segunda-feira, nas últimas 24 horas foram registrados no Brasil 15.654 novos casos e 679 óbitos, elevando o total de contagiados a 707.412 e o de mortes a 37.134.

O País é o segundo em número de casos e o terceiro em número de mortes no mundo, e se aproxima das cifras do Reino Unido (40.597), o segundo em letalidade pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos.

O Ministério da Saúde informou, ainda, que de agora em diante dará prioridade em seus balanços ao número de mortes ocorridas no mesmo dia com diagnóstico de Covid-19. Mas assegurou em um comunicado, rebatendo críticas, que em sua nova plataforma será possível continuar visualizando “quantas mortes foram notificadas no dia e a que data se refere cada óbito”.

Na sexta-feira, o governo deixou de publicar o balanço total de óbitos e no domingo publicou dois balanços, com números diferentes, esperando até esta segunda-feira para esclarecer qual era o correto. Bolsonaro defendeu a publicação de cifras parciais e não totais, embora o Ministério já tivesse divulgado estes últimos no domingo.

“A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do País neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a população”, tuitou no sábado (06) Bolsonaro, que em menos de um mês perdeu dois ministros da Saúde por divergências sobre a política ante a pandemia e há três semanas pôs no lugar um militar, que ocupa o cargo interinamente.

