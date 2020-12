Geral Sobe para 14 o número de mortos em decorrência das enxurradas em Santa Catarina

Pelo menos 15 municípios da região foram afetados. (Foto: Divulgação/CBMSC)

O número de vítimas fatais provocadas pelas enxurradas na Região do Alto Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina, subiu para 14 no final da tarde desta sexta-feira (18). Segundo a DCSC (Defesa Civil de Santa Catarina) foram registradas 12 mortes em Presidente Getúlio, uma em Ibirama e uma em Rio do Sul. Até esta sexta, oito pessoas permaneciam desaparecidas e as buscas continuavam sendo realizadas pelas forças tarefas do Corpo de Bombeiros Militar. Abrigos também permaneciam abertos em Ibirama, Rio do Sul e Presidente Getúlio, nos quais 199 pessoas estavam desabrigadas e 284 desalojadas. Pelo menos 15 municípios da região foram afetados.

Cerca de 5 mil tens de assistência humanitária destinados à DCSC começaram a ser distribuídos. Foram disponibilizadas cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, água mineral, colchões e kits de acomodação. O governo do Estado, por meio de Equipes da DCSC, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros permaneciam realizando o apoio as vítimas, retiradas de pessoas de áreas de risco e levantamento de perdas.

O chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, Aldo Baptista Neto, esteve na região coordenando as ações. O secretário nacional da Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, participou de reuniões do Grupo de Ações Coordenadas que está sediado no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres de Rio do Sul. “Estamos prestando todo apoio necessário para os municípios e as famílias atingidas pelas enxurradas”, comentou o chefe da DCSC. Segundo ele, a prioridade no primeiro momento foi retirar as famílias das áreas de risco e fornecer a assistência humanitária, em paralelo as buscas pelos desaparecidos continuavam.

Segundo a DCSC, a previsão do tempo para este sábado (19) aponta que o dia deve começar com sol entre poucas nuvens no Estado, “porém no decorrer do dia há condições para temporais severos devido a aproximação de uma frente fria. A chuva começa no início da tarde nas regiões do Oeste e se desloca para as demais regiões. Há risco moderado a alto para desastres associados a chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. As temperaturas máximas registram valores entre 30°C e 36°C em grande parte das regiões. Os ventos sopram com intensidade moderada de quadrante norte/noroeste, com rajadas de até 70km/h”.

Já neste domingo (20), o dia deve começar com muita nebulosidade e chuva no Oeste do Estado, associado ao avanço de uma frente fria. “O sistema se desloca rapidamente para as demais regiões, provocando chuva em todas as regiões no decorrer da tarde e noite. Há condições para tempestades severas, portanto se mantém o risco moderado a alto para desastres associados a chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo”.

A DCSC recomenda não transitar em áreas alagadas. “A atenção deve ser redobrada para sinais de problemas nas estruturas nas residências. Rachaduras, paredes inclinadas, portas e janelas com dificuldade para fechar são alguns desses indícios. Já nas proximidades de barrancos ou encostas, devem ser observados postes e árvores inclinados que indicam movimentação do solo ou risco de deslizamento. Quando constatado qualquer sinal de problemas a indicação é deixar o local e acionar a Defesa Civil municipal ou o Corpo de Bombeiros Militar”, diz a DCSC.

