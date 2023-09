Rio Grande do Sul Subiram para 15 os pontos de bloqueio em rodovias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Trecho entre Candiota e Hulha Negra apresentou rachaduras na pista. (Foto: PRF/Divulgação)

As fortes chuvas que afetam o Estado têm provocado danos e alterações no tráfego em diversas estradas. De acordo com o boletim mais recente do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há seis trechos com bloqueios totais ou parciais em quatro rodovias estaduais. Nas BRs, são nove pontos com algum tipo de interrupção.

Nesse sábado (23), o trânsito de veículos pesados foi interrompido no quilômetro 151,4 da BR-293, entre Candiota e Hulha Negra por causa de rachaduras na pista. A região foi afetada por muita chuva durante a manhã. Informações da Polícia Rodoviária Federal dão conta de que os motoristas estão sendo alertados através de cones distribuídos no trecho.

A Secretaria de Logística e Transportes, por meio das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres e para que artigos de primeira necessidade possam chegar às populações dos municípios atingidos pelas chuvas.

Bloqueios totais

* ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22.

* ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

* ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.

* VRS-851

Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

* BR-116

Há bloqueio total em ambos os sentidos no quilômetro 96, em São Marcos.

Bloqueios parciais

* ERS-431

No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

* BR-153

Em Cachoeira do Sul, no km 410, em sentido a Caçapava do Sul, interdição parcial com pare e siga.

No km 412, há obras na rodovia, interdição parcial para veículos acima de 18 toneladas, sentido Novos Cabrais-Caçapava do Sul (Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí).

* BR-290

No km 311,8, em Caçapava do Sul, há interdição parcial, pista simples com pare e siga.

Interdição parcial para veículos pesados, liberado para veículos leves na ponte do Bossoroca, no km 353, em São Sepé.

* BR-116

No quilômetro 181, em Nova Petrópolis, a via segue com bloqueio parcial com semáforo controlando o trânsito com pare e siga.

Já em Tapes, no km 370,4, há interdição parcial com uma faixa interditada e outra livre, local de pista dupla.

* BR-386

No quilômetro 350, em Estrela, a rodovia está com interdição parcial sentido Lajeado-Montenegro, uma faixa interditada e uma livre, local de pista dupla.

* BR-293

O trânsito de veículos pesados foi interrompido no quilômetro 151,4, entre Candiota e Hulha Negra por causa de rachaduras na pista.

