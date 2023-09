Rio Grande do Sul Primeiro dia da primavera foi de chuva forte em quase todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Nesse sábado, o Lago Guaíba recuou para 2,56 metros no Cais Mauá, pouco acima da cota de alerta, de 2,5m. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Rio Grande do Sul, a primavera começou com temporais e queda de granizo. Segundo a MetSul Meteorologia, a cidade de Bagé foi atingida por forte temporal de granizo na madrugada desse sábado (23). Foram registradas chuvas de granizo também em pontos de Pelotas e Arroio do Padra.

Nos vales do Taquari (já muito afetado pelo ciclone extratropical de semanas atrás) e do Rio Pardo o dia virou noite pela manhã. A explicação, de acordo com a MetSul, foi a presença de nuvens carregadas e muito altas, capazes de gerar bloqueio em grande parte da luz solar e o efeito de escuridão. Os temporais no Estado devem continuar nos próximos dias.

Caxias do Sul, na Serra, “escureceu” em plena manhã – a iluminação pública precisou ser acesa. Um vídeo compartilhado em rede social pela Metsul mostra uma nuvem do tipo prateleira se aproximando e “engolindo” a cidade.

Segundo a empresa, a nuvem do tipo Cumulonimbus pode atingir alturas de 10 a 20 quilômetros e, como são densas, bloqueiam em parte a luz do Sol.

O ar quente avança pelo Rio Grande do Sul, deixando as condições climáticas ideais para a formação de nuvens carregadas e temporais, de acordo com a empresa de

Em Porto Alegre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação acumulada na estação do Jardim Botânico foi de 19 milímetros em 24 horas.

A Defesa Civil suspendeu a entrega dos kits de mantimentos no bairro Arquipélago em razão do retorno da chuva. Nesse sábado, o Lago Guaíba recuou para 2,56 metros no Cais Mauá, pouco acima da cota de alerta, de 2,5m (a cota de inundação para o ponto é de 3 metros). A Ilha da Pintada permanece em cota de inundação, com 2,29 metros.

Uma casa de bombas localizada na Vila Farrapos, na Zona Norte, chegou a ficar sem funcionar por falta de energia, mas os serviços foram restabelecidos por volta das 11h. O órgão segue monitorando o nível do Guaíba e está de prontidão para acionar as comportas, se necessário.

Alguns pontos de alagamento e acúmulo de água (todos na região da Avenida Voluntários da Pátria), assim como semáforos sem funcionar foram registrados pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 28 pessoas – 13 adultos e 15 crianças – seguem acolhidas no Arquipélago. Destas, 15 estão na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e 13 na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros.

O prefeito Sebastião Melo coordenou uma reunião para o alinhamento das ações nesta manhã, no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA). O encontro contou ainda com representantes das secretarias municipais e órgãos como a Defesa Civil.

“Estamos mobilizados e seguiremos no atendimento de ocorrências emergenciais em toda a cidade. Não deixem de pedir ajuda pelos números 199, da Defesa Civil, 193, do Corpo de Bombeiros, ou 156, que concentra todos os serviços da prefeitura”, declarou Melo.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Os serviços da prefeitura podem ser solicitados por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo).

No começo do mês, um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul e deixou cidades devastadas. Ao menos 49 pessoas morreram na maior tragédia climática da história do Estado.

Na região Sul do Brasil, durante a primavera, as temperaturas ficarão levemente acima da média, devendo atingir máximas de 34ºC/35ºC no decorrer do trimestre.

