Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Governadora do Maine, Janet Mills, falou à imprensa nesta quinta-feira (26) sobre o ataque a tiros que ocorreu no estado. "Esse é um dia duro demais para o estado de Maine", disse Janet Mills em pronunciamento.

A governadora do Estado norte-americano do Maine, a democrata Janet Mills, anunciou nessa quinta-feira (26) que o número de mortes no ataque a tiros na cidade de Lewinston, que aconteceu no dia anterior, subiu para 18.

Os tiroteios aconteceram em um restaurante, Schemengees Bar, e em uma pista de boliche, Sparetime Recreation. As autoridades identificaram oito vítimas no tiroteio de quarta-feira e estão trabalhando para identificar as outras 10.

Mills afirmou estar “profundamente triste” ao ter que dar essa notícia durante uma coletiva de imprensa. Ela também informou que outras 13 pessoas ficaram feridas.

“Esta cidade não merecia este ataque terrível aos seus cidadãos, à sua paz de espírito, ao seu sentido de segurança”, disse a governadora. “Nenhuma cidade faz isso — nenhum estado, nenhum povo.”

A democrata disse que o pequeno estado de apenas 1,3 milhão de habitantes “é há muito conhecido como um dos estados mais seguros do país”. “Este ataque atinge o cerne de quem somos”, acrescentou ela.

“Todas as pessoas do Maine estão compartilhando a tristeza das famílias que perderam entes queridos na noite passada”, disse Mills. “Entes queridos: pessoas normais que foram mortas ou feridas enquanto relaxavam depois de um dia de trabalho, ou enquanto passavam tempo com a família e amigos, socializando.”

Principal suspeito

O principal suspeito de ser o autor dos disparos é o sargento da reserva Robert Card. Ele é especialista em abastecimento de petróleo na Reserva do Exército, segundo registros fornecidos nesta quinta-feira.

Card se alistou em dezembro de 2002 e não teve nenhuma missão de combate, conforme aponta seu histórico. Ele recebeu prêmios militares padrão, incluindo a Medalha de Conquista do Exército, duas medalhas de Conquista do Componente da Reserva do Exército, a Medalha de Serviço Humanitário, uma Medalha de Serviço de Defesa Nacional e a Faixa de Serviço do Exército.

Segundo informou o coronel da Polícia do maine, William G. Ross, ele enfrenta oito acusações de assassinato. A caça por Card continua e que as autoridades disseram, na manhã desta quinta-feira, que ele deve ser “considerado armado e perigoso”.

O chefe da polícia da cidade de Lisbon, vizinha a Lewinston, pediu que os moradores relatam às autoridades qualquer coisa suspeita que ocorrer na cidade. “Se você olhar para o seu quintal e pensar que aquela porta não estava aberta ou aquele trailer não estava posicionado dessa forma — se você vir algo suspeito, ligue para nós”, afirmou.

As autoridades de Lewiston, Lisbon e Bowdoin emitiram uma ordem para as pessoas busquem abrigo em locais seguros e pediram que elas não abordem o suspeito “em nenhuma circunstância”.

