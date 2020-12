Geral Sobe para 20 o número de mortos em enxurrada que atingiu Santa Catarina, e o Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece estado de calamidade pública em três municípios do Estado

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Até esta segunda, 25 municípios enviaram informações de ocorrências provocadas pelas tempestades. (Foto: Divulgação/CBMSC)

Os corpos de mais três vítimas da enxurrada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram encontrados em Presidente Getúlio na tarde desta segunda-feira (21), segundo a Defesa Civil do Estado. Com isso, o número de vítimas fatais devido à enxurrada subiu para 20, sendo 17 em Presidente Getúlio, duas em Rio do Sul e uma em Ibirama.

O relatório da Defesa Civil divulgado às 18h desta segunda-feira reconhecia que os três corpos foram encontrados em Presidente Getúlio. No entanto, as vítimas só serão acrescentadas oficialmente quando houver identificação por parte do Instituto-Geral de Perícias. Foram contabilizados 172 desabrigados e 183 desalojados.

Até esta segunda, 25 municípios enviaram informações de ocorrências provocadas pelas tempestades. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu, nesta segunda-feira (21), estado de calamidade pública em três municípios de Santa Catarina atingidos por enxurradas na madrugada da última quinta-feira (17): Rio do Sul, Presidente Getúlio e Ibirama. Com a medida, as prefeituras poderão acessar recursos federais para ações de socorro e assistência à população e para o restabelecimento dos serviços essenciais em áreas afetadas.

No sábado (19), o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoaram as cidades atingidas.

“Sobrevoamos a área, lamentamos as mortes que ocorreram nessa calamidade. O Governo Federal vai fazer o possível para ajudar nas ações de resposta. O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional já estão atuando para que Santa Catarina se recupere o mais rapidamente possível”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro assegurou que o governo federal, via Ministério do Desenvolvimento Regional, continuará oferecendo apoio no atendimento às vítimas e na elaboração dos planos de trabalho para mitigação dos danos.

Desde a última quinta-feira, uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional está em Santa Catarina para auxiliar na avaliação dos danos e na elaboração dos planos de trabalho para a solicitação de recursos federais.

“Nossa equipe está atendendo diretamente os municípios catarinenses para que possamos dar uma resposta rápida e eficaz ao desastre. O trabalho está sendo feito e vamos destinar os recursos necessários para atender a população atingida e para recuperar o patrimônio público danificado o mais rapidamente possível”, observou Rogério Marinho.

A Defesa Civil Nacional reconheceu, ainda, situação de emergência em outros dois municípios e Santa Catarina por conta das tempestades da semana passada: Vidal Ramos e Aurora.

Tropas do Exército começaram a atuar no município de Presidente Getúlio com a missão de desobstrução e limpeza de vias para a retomada da normalidade do município. Foram enviados soldados do 23° Batalhão de Infantaria da Cidade de Blumenau e do 5° Batalhão de engenharia de Carros Blindados, sediado na cidade de Porto União.

