Rio Grande do Sul Sobe para 200 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Porto Alegre tem o maior número de casos de coronavírus no estado. Foto: Divulgação Porto Alegre tem o maior número de casos de coronavírus no estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Há três novos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Eles vêm de Canguçu, Ivoti e São Leopoldo e número total de vítimas sobe 200 no estado.

A informação é do Laboratório Central do estado que confirmou, neste sábado (28), os novos registros.

Na atualização dos dados, o município de Canguçu aparece pela primeira vez no boletim, somando 46 cidades do Rio Grande do Sul com a doença.

No boletim anterior, eram 197 casos confirmados, em 45 cidades. Eram elas:

Alvorada 2

Anta Gorda 2

Bagé 9

Bento Gonçalves 2

Cachoeira do Sul 1

Campo Bom 2

Canoas 7

Capão da Canoa 2

Carlos Barbosa 1

Caxias do Sul 6

Cerro Grande do Sul 1

Charqueadas 1

Cruzeiro do Sul 1

Dois Irmãos 1

Dom Pedrito 1

Eldorado do Sul 1

Erechim 3

Estância Velha 2

Estrela 1

Farroupilha 1

Garibaldi 1

Gravataí 1

Ivoti 2

Lajeado 5

Marau 1

Nova Palma 1

Osório 1

Paraí 1

Passo Fundo 1

Pelotas 2

Piratini 1

Porto Alegre 107

Rio Grande 2

Rolante 1

Santa Maria 2

Santa Rosa 1

Santana do Livramento 4

Santiago 1

Santo Antonio da Patrulha 1

São Leopoldo 2

Sapiranga 1

Serafina Correa 3

Taquara 1

Torres 6

Viamão 1

O primeiro óbito em decorrência da covid-19 ocorreu na quarta-feira (25), de uma senhora de 91 anos. A segunda morte foi registrada no dia seguinte, quinta-feira (26); um senhor de 88 anos.

Neste sábado (28), o Ministério da Saúde atualizou os números no Brasil. Ao todo, o país registra 3904 casos confirmados e 114 mortes.

