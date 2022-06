Rio Grande do Sul Sobe para 39.928 o número de gaúchos mortos pelo coronavírus. Vítimas mais recentes incluem um bebê

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Criança falecida em Caxias do Sul é um dos 72 novos casos fatais da covid no Estado. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgado nesta quinta-feira (23), o mais recente balanço da Secretaria da Saúde adicionou 4.821 testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, que passou a acumular quase 2,53 milhões de contágios conhecidos da doença. Já os casos fatais da covid no Estado subiram para 39.928 com a inclusão de 72 novas ocorrências – dentre as quais um menino com idade inferior a 1 ano, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha).

É importante fazer a ressalva de que a quantidade informada de casos confirmados inclui indivíduos infectados mais de uma vez em diferentes momentos da pandemia, que chegou ao Estado no início de março de 2020. Não há, porém, dados oficiais sobre quantos deles se enquadram em tal situação.

Só uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer morte por covid: Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que desde o início da pandemia (março de 2020) acumula 450 casos confirmados, todos com divulgação anterior ao boletim oficial desta quinta-feira.

– Caxias do Sul (homem, menor de 1 ano);

– Rio Grande (homem, 26 anos);

– São Leopoldo (homem, 27 anos);

– Caxias do Sul (homem, 46 anos);

– Farroupilha (homem, 46 anos);

– Cruz Alta (homem, 47 anos);

– Pelotas (homem, 47 anos);

– Maratá (homem, 50 anos);

– Rolante (homem, 54 anos);

– Dom Pedrito (homem, 57 anos);

– Cruz Alta (homem, 58 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 58 anos);

– São Leopoldo (homem, 61 anos);

– Teutônia (homem, 61 anos);

– Ijuí (mulher, 62 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 64 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Erechim (homem, 69 anos);

– São Leopoldo (homem, 69 anos);

– Getúlio Vargas (homem, 70 anos);

– Pelotas (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 71 anos);

– Gravataí (mulher, 72 anos);

– Rio Grande (mulher, 72 anos);

– Campo Bom (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 74 anos);

– Caxias do Sul (homem, 75 anos);

– Capão da Canoa (homem, 76 anos);

– Pelotas (homem, 76 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 76 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 77 anos);

– Canoas (homem, 78 anos);

– Canoas (mulher, 78 anos);

– Pelotas (mulher, 78 anos);

– Pelotas (homem, 78 anos);

– Rosário do Sul (homem, 78 anos);

– Três Cachoeiras (mulher, 78 anos);

– Carazinho (mulher, 79 anos);

– Caxias do Sul (homem, 79 anos);

– Caxias do Sul (homem, 80 anos);

– Pelotas (mulher, 80 anos);

– Tramandaí (homem, 80 anos);

– Pelotas (homem, 81 anos);

– Santa Rosa (homem, 81 anos);

– São Leopoldo (mulher, 81 anos);

– Soledade (mulher, 81 anos);

– Nova Prata (homem, 82 anos);

– Pelotas (homem, 82 anos);

– Bagé (mulher, 83 anos);

– Canoas (homem, 84 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 85 anos);

– Pelotas (mulher, 85 anos);

– Rio Grande (mulher, 85 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 85 anos);

– Tavares (mulher, 85 anos);

– Farroupilha (homem, 87 anos);

– Rio Grande (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– São Sepé (mulher, 88 anos);

– Esmeralda (homem, 89 anos);

– Gravataí (mulher, 89 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Pelotas (mulher, 93 anos);

– Porto Alegre (homem, 94 anos);

– Gramado (mulher, 95 anos);

– Santa Maria (homem, 96 anos);

– Rio Grande (homem, 99 anos).

Recuperados e casos ativos

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em quase 2,46 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 97% do total). Outros 23.913 (em torno de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, em andamento.

Esse contingente abrange desde os indivíduos assintomáticos que permanecem em quarentena domiciliar até pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva nos hospitais.

Índice de ocupação de UTIs

A taxa média de ocupação em tal estrutura por adultos, aliás, estava em 74,1% no final desta terça-feira (contra 73,7%, 74,5% e 75,2% nas três noites anteriores), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.848 pacientes para 2.495 leitos da modalidade em todo o Estado.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 125.257 (cerca de 5% dos testes positivos realizados até agora). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus entre os gaúchos.

Fonte oficial de consulta

Essas e outras informações podem ser conferidas no portal ti.saude.rs.gov.br, bem como em outras plataformas e redes sociais do governo gaúcho. Os dados estão sempre sujeitos a eventual atraso na atualização, mas proporcionam confiabilidade e passam por revisões constantes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul