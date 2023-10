Mundo Sobe para 39 o número de mortos após passagem do furacão Otis no México

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Governo mexicano informou que 29 homens e 10 mulheres morreram; outras 10 pessoas seguem desaparecidas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O governo do México informou neste sábado (28), através de um comunicado, que o número de pessoas que morreram devido à passagem do furacão Otis aumentou para 39. Ao todo, são 29 homens e 10 mulheres.

O comunicado publicado cita dados fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Guerrero, e garantiu que se trata de um número preliminar. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, havia publicado anteriormente um vídeo em sua conta no Twitter.

“O Ministério Público dá um total de 39 vítimas falecidas, 29 delas homens e 10 mulheres. A causa provável é asfixia por submersão, embora as investigações ainda prossigam”, disse o responsável.

O governo informou ainda que há relatos de 10 desaparecidos em Guerrero, e que nenhuma das 39 vítimas foi identificada. Em 25 de outubro, o Otis atingiu a costa perto do porto turístico de Acapulco como um furacão de categoria 5, o mais forte já registrado a atingir a costa do Pacífico do México.

A devastação do furacão deixou danos a mais de 220 mil casas em Acapulco e Coyuca de Benítez, e cortes de energia elétrica que afetaram mais de 500 mil pessoas, além de causar danos a 80% dos hotéis da região, segundo dados da Coordenação Nacional de Proteção Civil.

O governo do México informou que realizará um censo para saber a extensão dos danos em Acapulco e outras áreas rurais de Guerrero.

