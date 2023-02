Brasil Sobe para 44 o número de mortos no litoral de São Paulo; mais de 40 estão desaparecidos

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Equipes de resgate retomaram no início da manhã desta terça-feira (21) a busca por sobreviventes após temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Balanço do governo estadual aponta 44 mortes (43 em São Sebastião e uma em Ubatuba).

Mais cedo, quando o governo estadual ainda falava em 40 mortos, eram contabilizadas 49 pessoas desaparecidas. As buscas acontecem especialmente em bairros da Costa Sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, área que concentra a maioria das vítimas do temporal.

Em Juquehy, outro bairro bastante afetado pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra entre segunda e terça-feira. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e tem acesso por terra bloqueado por causa dos estragos da chuva.

Além do trabalho para resgatar vítimas, equipes atuam para desobstruir a Rio-Santos e possibilitar o acesso por terra.Na Costa Sul de São Sebastião, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. Em todo o Estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas. O governo informou ainda que sete corpos das 40 vítimas fatais foram liberados às famílias.

As buscas são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores dos bairros afetados pelas chuvas. Com os deslizamentos, muitas casas foram arrastadas e levadas pela terra.

