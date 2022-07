Rio Grande do Sul Sobe para 65 número de mortes por dengue no Rio Grande do Sul em 2022

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Desde janeiro, mais de 53,3 mil casos foram confirmados em cidades gaúchas. Foto: EBC Desde janeiro, mais de 53,3 mil casos foram confirmados em cidades gaúchas. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Rio Grande do Sul confirmou mais um óbito em razão da dengue nesta sexta-feira m(15). Com isso, desde o início do ano, 65 pessoas morreram em função da doença em cidades gaúchas. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria da Saúde (SES), o caso mais recente se registrou em Três Coroas, no Vale do Sinos, que até então não havia notificado mortes por dengue.

Ainda de acordo com a Pasta, Novo Hamburgo e Igrejinha, com nove e seis mortes, respectivamente, e Horizontina e Lajeado, ambas com cinco, seguem como as cidades gaúchas com maior número de óbitos pela dengue.

O painel de casos de dengue no RS da SES também aponta que dos 497 municípios do Estado, 451 foram infestados pelo Aedes Aegypti. Além disso, dos 53.382 casos confirmados desde janeiro, 46.466 foram autóctones – contraídos em território gaúcho.

Em relação às hospitalizações, 15 pessoas permaneciam internadas nesta sexta-feira. Dessas, 12 em leitos clínicos e três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Cidades gaúchas com mortes por dengue em 2022:

Novo Hamburgo – 9 mortes

Igrejinha – 6

Horizontina – 5

Lajeado – 5

Porto Alegre – 4

Rondinha – 4

São Leopoldo – 4

Cachoeira do Sul – 3

Jaboticaba – 3

Boa Vista do Buricá – 2

Estância Velha – 2

Parobé – 2

Ametista do Sul – 1

Chapada – 1

Condor – 1

Cristal do Sul – 1

Dois Irmãos – 1

Erechim – 1

Independência – 1

Nova Candelária – 1

Nova Hartz – 1

Novo Machado – 1

Putinga – 1

Santa Rosa – 1

Sapucaia do Sul – 1

Seberi – 1

Três Coroas – 1.

