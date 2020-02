Rio Grande do Sul Sobe para cinco o número de casos suspeitos de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

A Secretaria Estadual da Saúde não informou de que cidade é a última pessoa inserida na lista Foto: Divulgação/Josué Damacena A Secretaria Estadual da Saúde não informou de que cidade é a última pessoa inserida na lista (Foto: Divulgação/Josué Damacena) Foto: Divulgação/Josué Damacena

O Ministério da Saúde informou, no início da tarde desta quarta-feira (05), que cinco casos suspeitos de coronavírus no Rio Grande do Sul estão sendo investigados pelas autoridades. Um bebê de seis meses é um dos cinco casos suspeitos de coronavírus no Estado.

Até terça-feira (04), eram quatro casos localizados em Canoas (dois pacientes), Morro Reuter e em Novo Hamburgo. A Secretaria Estadual da Saúde não informou de que cidade é a última pessoa inserida na lista.

No País, o número de casos investigados de coronavírus baixou para 11. São quatro em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina, além dos cinco casos gaúchos. De acordo com o Ministério da Saúde, não há episódios confirmados da doença no País.

