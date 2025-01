Esporte Sobrevivente do Holocausto e medalhista olímpica mais velha do mundo, Agnes Keleti morre aos 103 anos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Keleti foi cinco vezes campeã olímpica. Foto: Reprodução Keleti foi cinco vezes campeã olímpica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ginasta húngara Agnes Keleti morreu aos 103 anos nesta quinta-feira (2), informou o Comitê Olímpico Húngaro (HOC). Sobrevivente do Holocausto, Keleti foi cinco vezes campeã olímpica e a mais velha medalhista de ouro olímpica viva do mundo.

Agnes morreu em um hospital de Budapeste, na Hungria, informou a agência estatal de notícias da húngara. Ela estava hospitalizada em estado crítico com pneumonia desde 25 de dezembro. Nascida como Agnes Klein em Budapeste, em 9 de janeiro de 1921, Keleti ingressou na Associação Nacional de Ginástica em 1938 e conquistou seu primeiro campeonato húngaro em 1940, apenas para ser banida de todas as atividades esportivas naquele ano devido à sua origem judaica.

“Agnes Keleti é a maior ginasta produzida pela Hungria, mas cuja vida e carreira estiveram entrelaçadas com a política de seu país e sua religião”, afirmou o Comitê Olímpico Internacional em um perfil em seu site.

O HOC informou que Keleti escapou da deportação para os campos de extermínio nazistas, onde centenas de milhares de judeus húngaros foram assassinados, escondendo-se em uma vila ao sul de Budapeste com documentos falsos. Seu pai e vários parentes morreram no campo de concentração de Auschwitz.

Ela conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos de Helsinque, em 1952, aos 31 anos, uma idade em que a maioria das ginastas já havia se aposentado, disse o HOC. Keleti alcançou o auge de sua carreira em Melbourne, em 1956, onde ganhou quatro medalhas de ouro e se tornou a ginasta mais velha a conquistar um ouro, segundo o HOC. Um ano depois, Keleti estabeleceu-se em Israel, onde se casou e teve dois filhos.

Com 10 medalhas olímpicas, incluindo cinco de ouro, Keleti é a segunda atleta húngara mais bem-sucedida de todos os tempos, de acordo com o HOC. Ela também recebeu múltiplas condecorações do Estado húngaro. As informações são do portal de notícias G1.

