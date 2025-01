Brasil Crianças de 2 e 5 anos são abandonadas na noite de Ano Novo no Espírito Santo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Policiais encontraram as crianças sentadas na calçada sozinhas, sujas, chorando e com fome.

Duas crianças de 2 e 5 anos de idade foram encontradas abandonadas em frente à casa onde moravam na cidade Piúma, no Sul do Espírito Santo, na manhã dessa quarta-feira (1°). De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os agentes até o local, onde os dois meninos foram deixados pelo padrasto na noite de Ano Novo.

Após receberem a denúncia, os policiais foram até a casa onde encontraram as crianças sentadas na calçada sozinhas. Eles estavam sujos, chorando e disseram estar com fome. Vizinhos informaram à polícia que a mãe das crianças havia sido presa há cerca de um mês e deixou o padrasto responsável por elas. Após, o homem teria tentado entregar as crianças à avó materna, sem sucesso. Segundo os vizinhos, o pai biológico também está preso.

As crianças foram levadas para a casa de passagem da cidade, onde foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. Uma vizinha acompanhou os dois meninos junto com os militares até a chegada da conselheira. O padrasto das crianças, que seria o responsável por elas, não foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Piúma como crime de abandono de incapaz, até que os responsáveis sejam identificados.

A Polícia Civil destaca que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações. As informações são do portal de notícias Terra.

