Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Guilherme Fernandes Diehl é o novo presidente da Sorigs Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Tomou posse neste mês de agosto a nova diretoria da Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul) para a gestão de 2025 – 2027. O doutor Guilherme Fernandes Diehl, formado em medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e com especialização no serviço de córnea e cirurgia refrativa pelo Wills Eye Hospital da Filadélfia nos Estados Unidos, assume a gestão da entidade pelos próximos dois anos.

“Queremos seguir o trabalho desenvolvido pela gestão que nos antecedeu e, também, ampliar a atuação da instituição no estado com o foco na defesa dos médicos oftalmologistas e dos serviços para a população”, destaca o presidente da Sorigs.

O novo presidente foi preceptor do setor de catarata do serviço de residência médica do Hospital Banco de Olhos, com atuação entre os anos 2010 e 2014 e é membro do Comitê de especialidades médicas na área oftalmológica da Unimed Porto Alegre. Além dele integram a diretoria os seguintes profissionais.

Confira a nova gestão da sociedade:

Presidente – Guilherme Fernandes Diehl

Vice-Presidente – Eduardo Longhi Bordin

Diretora Científica – Anne Elise Cruz do Carmo Chaves

Diretor de promoção e defesa de classe – Juliana Fernandes de Sá Rocha

Diretor Financeiro – Eduardo Portella Vasconcellos

Secretário – Rodrigo Pazetto

Diretora Social – Ana Silveira Soncini Sehbe

Sobre a SORIGS

A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul é a principal entidade representativa dos médicos oftalmologistas no estado. Fundada em 1987, tem como missão promover a atualização científica, a valorização profissional e a defesa da saúde ocular da população. A SORIGS realiza eventos, cursos e ações educativas, estimulando o intercâmbio de conhecimento e a excelência no atendimento oftalmológico.

