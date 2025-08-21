Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
Guilherme Fernandes Diehl é o novo presidente da SorigsFoto: Divulgação
Tomou posse neste mês de agosto a nova diretoria da Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul) para a gestão de 2025 – 2027. O doutor Guilherme Fernandes Diehl, formado em medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e com especialização no serviço de córnea e cirurgia refrativa pelo Wills Eye Hospital da Filadélfia nos Estados Unidos, assume a gestão da entidade pelos próximos dois anos.
“Queremos seguir o trabalho desenvolvido pela gestão que nos antecedeu e, também, ampliar a atuação da instituição no estado com o foco na defesa dos médicos oftalmologistas e dos serviços para a população”, destaca o presidente da Sorigs.
O novo presidente foi preceptor do setor de catarata do serviço de residência médica do Hospital Banco de Olhos, com atuação entre os anos 2010 e 2014 e é membro do Comitê de especialidades médicas na área oftalmológica da Unimed Porto Alegre. Além dele integram a diretoria os seguintes profissionais.
Confira a nova gestão da sociedade:
Presidente – Guilherme Fernandes Diehl
Vice-Presidente – Eduardo Longhi Bordin
Diretora Científica – Anne Elise Cruz do Carmo Chaves
Diretor de promoção e defesa de classe – Juliana Fernandes de Sá Rocha
Diretor Financeiro – Eduardo Portella Vasconcellos
Secretário – Rodrigo Pazetto
Diretora Social – Ana Silveira Soncini Sehbe
Sobre a SORIGS
A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul é a principal entidade representativa dos médicos oftalmologistas no estado. Fundada em 1987, tem como missão promover a atualização científica, a valorização profissional e a defesa da saúde ocular da população. A SORIGS realiza eventos, cursos e ações educativas, estimulando o intercâmbio de conhecimento e a excelência no atendimento oftalmológico.
