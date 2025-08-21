Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul tem nova diretoria

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Guilherme Fernandes Diehl é o novo presidente da Sorigs

Foto: Divulgação

Tomou posse neste mês de agosto a nova diretoria da Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul) para a gestão de 2025 – 2027. O doutor Guilherme Fernandes Diehl, formado em medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e com especialização no serviço de córnea e cirurgia refrativa pelo Wills Eye Hospital da Filadélfia nos Estados Unidos, assume a gestão da entidade pelos próximos dois anos.

“Queremos seguir o trabalho desenvolvido pela gestão que nos antecedeu e, também, ampliar a atuação da instituição no estado com o foco na defesa dos médicos oftalmologistas e dos serviços para a população”, destaca o presidente da Sorigs.

O novo presidente foi preceptor do setor de catarata do serviço de residência médica do Hospital Banco de Olhos, com atuação entre os anos 2010 e 2014 e é membro do Comitê de especialidades médicas na área oftalmológica da Unimed Porto Alegre. Além dele integram a diretoria os seguintes profissionais.

Confira a nova gestão da sociedade:

Presidente – Guilherme Fernandes Diehl
Vice-Presidente – Eduardo Longhi Bordin
Diretora Científica – Anne Elise Cruz do Carmo Chaves
Diretor de promoção e defesa de classe – Juliana Fernandes de Sá Rocha
Diretor Financeiro – Eduardo Portella Vasconcellos
Secretário – Rodrigo Pazetto
Diretora Social – Ana Silveira Soncini Sehbe

Sobre a SORIGS

A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul é a principal entidade representativa dos médicos oftalmologistas no estado. Fundada em 1987, tem como missão promover a atualização científica, a valorização profissional e a defesa da saúde ocular da população. A SORIGS realiza eventos, cursos e ações educativas, estimulando o intercâmbio de conhecimento e a excelência no atendimento oftalmológico.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
https://www.osul.com.br/sociedade-de-oftalmologia-do-rio-grande-do-sul-tem-nova-diretoria/ Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul tem nova diretoria 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas
Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
Política Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump sobre como reagir ao tarifaço, afirma a Polícia Federal
Política Advogado de Bolsonaro diz que pedido de asilo na Argentina foi uma “sugestão” descartada pelo ex-presidente
Política Governo brasileiro comprará produtos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos, diz ministro
Política Imprensa internacional repercute suposto plano de Bolsonaro de pedir asilo político à Argentina
Economia INSS suspende contratos com a Crefisa por coação de aposentados, venda casada e outras irregularidades
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá temporais com rajadas de vento, granizo e chuva intensa a partir desta sexta
Mundo Governo da Argentina afirma que não recebeu pedido de asilo político de Bolsonaro
Inter Diante de quase 44 mil torcedores, Inter se despede da Libertadores com derrota de 2 a 0 para o Flamengo
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá temporais com rajadas de vento, granizo e chuva intensa a partir desta sexta

Rio Grande do Sul Avançam os debates sobre o transporte ferroviário no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul Vazamento em posto de combustíveis no Norte gaúcho é investigado pelo Ministério Público