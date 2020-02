Acontece Sociedade é convocada a propor desafios e soluções para o turismo em áreas naturais

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Além de movimentar a economia, a atividade turística em meio à natureza é capaz de auxiliar na proteção de espécies e habitats ameaçados. Melhores projetos receberão apoio financeiro da Fundação Grupo Boticário, que destinará um total de R$ 2 milhões Foto: Fabiano Sperotto Foto: Fabiano Sperotto

A partir de 9 de março, estarão abertas as inscrições para a “teia – soluções para a proteção da natureza”, um processo de cocriação que busca envolver diferentes atores de toda a sociedade na elaboração de soluções que ajudem a proteger o meio ambiente. O novo modelo trazido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza – que há 30 anos apoia iniciativas ambientais em todo o País – quer integrar pessoas das mais diversas áreas do conhecimento e regiões do Brasil em uma rede que trabalhará com desafios e proposições para a conservação do meio ambiente. O primeiro tema proposto será “biodiversidade para promover o turismo em áreas naturais”.

O processo de seleção da teia será composto por três etapas ao longo de três meses. Na primeira – de 9 a 22 de março –, os participantes irão apresentar desafios que relacionem o turismo em áreas naturais com a proteção da biodiversidade brasileira. Para isso, apenas três campos deverão ser preenchidos de forma simplificada em plataforma on-line [www.fundacaogrupoboticario.org.br]. As inscrições serão abertas a todos: pesquisadores, startups, analistas de dados, empresários, acadêmicos, turismólogos, servidores públicos, gestores de áreas naturais, profissionais da área de tecnologia etc.

“Com a teia, buscamos aproximar a agenda ambiental de todas as pessoas, independentemente de onde elas estejam e das áreas de conhecimento em que atuam. O patrimônio natural bem protegido é a base para o desenvolvimento econômico e social. Assim, todos podem contribuir com ideias e inovações que tenham o turismo como uma alavanca para a proteção da natureza”, afirma a diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário, Malu Nunes, ressaltando que a iniciativa é uma novidade para os 30 anos da instituição, que já destinou cerca de R$ 80 milhões a aproximadamente 1,6 mil projetos em todas as regiões do País.

Próximas etapas

Uma vez selecionados e divulgados os desafios, a próxima etapa receberá inscrições de soluções propostas a esses desafios. De 30 de março a 12 de abril, qualquer pessoa, organização ou empresa – tendo ou não participado da primeira fase do processo – poderá apresentar suas ideias.

As soluções selecionadas serão direcionadas para a etapa de coconstrução e mentoria, na qual participantes com ideias afins serão conectados para receberem acompanhamento on-line de consultores voluntários e especialistas da Fundação Grupo Boticário. Entre 20 de abril e 11 de maio, as propostas serão amadurecidas para que sejam transformadas em projetos economicamente viáveis, de larga escala e com impacto positivo para a conservação da natureza.

Ao final da mentoria, serão divulgados os projetos que receberão apoio da Fundação. Ao todo, serão destinados R$ 2 milhões. O número de iniciativas apoiadas deve variar de acordo com o valor de cada uma até que o montante total seja atingido.

“O Brasil é o país com a mais rica biodiversidade do mundo. Esse fato atrai turistas de todo o mundo para cá. A natureza por si só traz produtos que podem ser contemplados, reconhecidos e fazer parte de atividades que promovem a saúde e o bem-estar, além de contribuir com o desenvolvimento local. Por que não aliar a atividade turística tão forte em nosso País com a proteção de espécies e habitats ameaçados?”, pondera Malu.

Inscrições para a teia: biodiversidade para promover o turismo em áreas naturais/ de 9 a 22 de março (inscrição de desafios), 30 de março a 12 de abril (inscrição de soluções) e 20 de abril a 11 de maio (cocriação de ideias e mentoria)/ Inscrições e mais informações: www.fundacaogrupoboticario.org.br/ Webinar para tirar dúvidas: 5 de março, às 16h30, pelo Facebook da Fundação

