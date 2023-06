Saúde Sofre de insônia? A culpa pode ser do celular; veja o que fazer

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A insônia é diferente da privação de sono (que é quando a pessoa dorme pouco). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo mundo já teve ou vai ter dificuldade para dormir pelo menos uma vez ao longo da vida. Mas isso não significa que a pessoa tem insônia. A insônia é uma situação clínica muito comum, onde a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, de permanecer dormindo ou ambos.

“A insônia é diferente da privação de sono (que é quando a pessoa dorme pouco). Na insônia o indivíduo tem a oportunidade de dormir, mas acaba acordando mais cedo do que o desejado e não consegue voltar”, explica Luciano Drager, professor associado do departamento de clínica médica da FMUSP e presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS).

Insônia aguda: é uma condição de curto prazo. A pessoa tem dificuldades no sono que duram alguns dias ou semanas, mas não mais que três meses. Pode estar relacionada com fatores externos, como divórcio, morte, doença. Se ela persistir por mais de três meses ela vira crônica.

Insônia crônica: a pessoa tem dificuldades para dormir e sintomas diurnos relacionados (leia abaixo) por pelo menos três vezes por semana e dura pelo menos três meses.

1 – Como a tecnologia contribui para a insônia

O número de pessoas insones vem aumentando a cada década, segundo especialistas. Dados da Associação Brasileira do Sono (ABS) apontam que cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com o distúrbio.

Drager explica que a tecnologia é uma das “culpadas” pelo aumento de insones no mundo. Houve uma piora no padrão de hábitos que acabam facilitando o surgimento da insônia e da privação do sono.

“As pessoas estão mais conectadas, o estímulo visual aumentou – antes líamos livros, agora lemos no tablet, no celular. Temos fácil acesso à televisão, internet, redes sociais. Esses estímulos acabam inibindo a melatonina à noite, criando ambientes que favorecem a insônia, a privação do sono, a um sono de má qualidade”.

Transtornos de humor como depressão e ansiedade também influenciam no dormir e na insônia. E eles têm aumentado também. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que a pandemia fez aumentar em mais de 25% número de casos desses dois transtornos em todo o mundo.

O dormir bem exige manter a mente e o corpo em harmonia. Com tudo alinhado, conseguimos relaxar, iniciar o sono e desligar. “Estamos em um ambiente mais propício para a insônia e a pandemia foi a cereja do bolo que contribuiu para aumentar os casos de transtornos de humor”, alerta o presidente da ABS.

2 – Quais são os efeitos da insônia no corpo

A sonolência não é o principal sintoma da insônia. O distúrbio pode afetar quase todos os aspectos da vida. A pessoa pode ter mais dificuldades na concentração, pode ficar mais irritada, pode ter problemas de memória, prejuízos metabólicos e cardiovasculares a longo prazo.

Veja abaixo os sintomas diurnos relacionados à perda de sono: Fadiga; Atenção ou memória prejudicada; Problemas com trabalho, escola ou desempenho social; Irritabilidade ou humor perturbado; Sonolência; Diminuição da motivação; Aumento de acidentes ou erros; Problemas comportamentais, como hiperatividade ou agressividade, especialmente em crianças.

5 – Como deve ser o tratamento

Em resumo, podemos dizer que: O tratamento da insônia pode ser feito sem medicação; A insônia não tem cura, mas pode entrar em remissão; Tratamento é individualizado e depende do profissional que faz o acompanhamento; Automedicação posterga o tratamento e deve ser combatida; Mudanças de hábitos podem ajudar no tratamento da insônia.

“Estamos numa fase que a automedicação faz com que o paciente postergue o tratamento. Isso é preocupante. Essa chamada de atenção para buscar ajuda é muito relevante. Não devemos achar que a insônia é normal, ainda mais quando está persistente. A automedicação deve ser combatida. Os pacientes podem mudar o quadro com mudanças de hábitos, mas querer mudar hábitos é muito difícil”, comenta Drager.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/sofre-de-insonia-a-culpa-pode-ser-do-celular-veja-o-que-fazer/

Sofre de insônia? A culpa pode ser do celular; veja o que fazer

2023-06-08