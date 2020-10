Celebridades Solange Almeida posa com biquíni neon e ostenta cinturinha em selfie: “Solzinho esperto”

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Solange Almeida aproveitou para turbinar o bronzeado em grande estilo. Foto: Reprodução/Instagram Solange Almeida aproveitou para turbinar o bronzeado em grande estilo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Solange Almeida aproveitou a sexta-feira (9) para turbinar o bronzeado em grande estilo. Com uma sequências de fotos publicadas no Instagram, a cantora de 46 anos surgiu em selfie em frente ao espelho a bordo de biquíni neon e ostentou o corpo em plena forma física.

Na legenda, a artista comemorou o momento de lazer. “Pronta pra tomar meu solzinho esperto”, escreveu.

Nos comentários, os fãs, para variar, não pouparam elogios à musa. “Meu Deus, que mulher linda”, afirmou um. “Quer travar minha internet, né, gatinha”, brincou outro. “Violão no sol, pode?”, questionou ainda outra terceira.

Em postagem recente, a forrozeira voltou a gerar comentários na rede social após deixar o shape sequinho em evidência.

Temporada de aniversário também foi a do biquíni

Com uma sequência de fotos compartilhadas no Instagram, no mês de agosto, a cantora já tinha ostentado sua boa forma ao posar com biquíni estampado e canga amarrada na cintura.

Na legenda, a forrozeira, que completou mais um ano de vida em agosto, aproveitou para celebrar a data. “O mês dela chegou. Seja bem-vindo, Agosto”, escreveu na ocasião.

Nos comentários, Solange, para variar, foi copiosamente elogiada pelos fãs. “Gata demais”, exaltou uma. “Conjunto de saúde, beleza e perfeita”,afirmou outro. “Que mulher perfeita’, derreteu-se ainda um terceiro.

Recentemente, a artista voltou a exibir a silhueta enxuta após posar para selfie em frente ao espelho.

