Celebridades Ex-BBB Tatiele Polyana exibe corpão com biquíni fio-dental

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Na legenda, a musa fitness Tatiele elogiou a paisagem. Foto: Reprodução/Instagram Na legenda, a musa fitness Tatiele elogiou a paisagem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tatiele Polyana publicou no seu Instagram na sexta-feira (9) um clique ousado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Com os pés na areia, a modelo exibiu o corpão a bordo de um biquíni branco apoiada em um buggy rosa.

Na legenda, a musa fitness elogiou a paisagem. “Que pôr do sol é esse Arraial do Cabo?! Incrível”, disse.

Os fãs e amigos de Tatiele Polyana não pouparam elogios nos comentários. “Sensacional”, disse uma. “Que corpo”, elogiou outra. “Como pode ser tão perfeita?”, indagou outra.

Maiô estampado

Um dia antes ela aproveitou para compartilhar um registro antigo. Na rede social, a musa fitness e nutricionista posou com maiô estampado e deixou o corpão sarado em evidência.

Na legenda, a ex-sister celebrou a ocasião. “Bom dia flores do dia. Quintou e vamos de um #tbt da quinta passada”, escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos, como de costume, não pouparam elogios à ex-sister. “Que mulher”, destacou uma. “Ainda não superei esse lacre”, afirmou outra. “Como pode ser tão linda?”, questionou uma terceira.

Recentemente, Tatiele surgiu a bordo de biquíni fio-dental e deixou seus mais de 555 mil seguidores boquiabertos. “Sabadinho”, festejou na ocasião.

Mais Arraial do Cabo

Na terça Tatiele também usou o seu perfil do Instagram para compartilhar com seus seguidores mais um de seus cliques de biquíni. Desta vez, a ex-BBB optou por um modelo vermelho e ostentou o corpão sentada em uma cadeira de praia.

“Fotinho de Arraial do Cabo para dizer que cheguei em Cuiabá (risos)”, escreveu Tatiele na legenda.

Em questão de minutos, o post gerou uma série de comentários. “Simplesmente fabulosa. Musa dos meus sonhos’, disparou um fã. “Deusa”, exclamou outro. “Surra de beleza”, brincou um terceiro.

