Celebridades Rachel Apollonio ostenta curvas poderosas em clique deitada em areia de praia

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Rachel arrancou suspiros dos internautas. Foto: Reprodução/Instagram

Rachel Apollonio usou o seu perfil do Instagram para compartilhar com seus seguidores um clique sensual. Deitada na areia de uma praia, a influencer posou com um biquíni rosa no estilo “tie dye” e exibiu o corpão.

O post na última quinta-feira (8) conquistou mais de 15 mil curtidas e diversos comentários. “Nossa, cê tá maravilhosa!”, elogiou um fã. “Meu Deus, essa mulher não cansa de ser perfeita!”, disse outro. “Com tanta beleza não dá nem para ver a ‘coisa escura’. Linda!”, escreveu um terceiro se referindo aos detalhes da areia.

Em outra publicação, Rachel arrancou suspiros dos internautas ao aparecer tomando vinho em cima de uma cama, onde estava apoiado o celular. Com um cropped ousado e uma calça jeans, ela posou sorridente e deixou suas curvas à mostra.

“Noite das meninas”, escreveu Rachel em inglês, mostrando que estava se divertindo com algumas amigas por meio de uma chamada de vídeo conjunta. Na foto compartilhada é possível ver outras amigas dela também com taças de vinho e fazendo caras e bocas para as suas câmeras.

Em questão de minutos, os fãs deixaram uma série de comentários. “Você é linda demais”, elogiou um. “Não sei lidar com tanta beleza”, disparou outro. “Perfeita demais”, disse um terceiro.

