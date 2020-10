Celebridades De fio-dental, Petra Mattar empina bumbum na cama e dispara: “Deve ser horrível dormir sem mim”

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Na legenda, Petra usou um trecho da nova música de Manu Gavassi em parceria com Gloria Groove.

Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, fez a temperatura subir na tarde de sábado (10) ao publicar em seu perfil do Instagram um clique sensual. Com um camisa branca, a influencer sensualizou deitada em uma cama e empinou o bumbum ao posar com uma lingerie preta fio-dental.

Na legenda, Petra usou um trecho da nova música de Manu Gavassi em parceria com Gloria Groove. “Talvez eu seja muito pra você. Por que eu sou sempre assim? Deve ser horrível dormir sem mim”, escreveu ela.

Os fãs ficaram ouriçados. “Como pode ser tão maravilhosa?”, disse um. “Perfeita”, exclamou outro. “Espetáculo”, comentou um terceiro.

Causando na privada

Em um de seus últimos cliques, Petra chamou a atenção ao postar uma foto na privada. Sentada em uma privada, a influencer de 26 anos posou escovando os dentes durante um momento íntimo no banheiro.

O post gerou uma série de comentários. “Pena que eu não acordo linda assim”, brincou um fã. “Até no trono tem pose de modelo”, elogiou outro. “Linda até fazendo o número dois”, disparou um terceiro que acabou recebendo uma resposta de Petra. “Era o 1, mas beleza (risos)”, disse ela.

Recentemente, a filha de Maurício Mattar “quebrou a internet” ao publicar um clique bastante ousado. Na imagem, ela aparece completamente nua usando apenas um lençol para cobrir parte do corpo.

