Solange Gomes exalta força feminina: "Estou de pé, 45 anos, corpinho de 36"

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Ex-musa da "Banheira do Gugu" é mãe de Stephanie, de 20, com o pagodeiro Waguinho, de 54 Foto: Reprodução/Instagram Ex-musa da "Banheira do Gugu" é mãe de Stephanie, de 20, com o pagodeiro Waguinho, de 54 (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Solange Gomes, de 45 anos, exaltou o poder das mulheres no Instagram, nesta sexta-feira (14), ao postar uma foto em que aparece de biquíni e com a filha Stephanie, de 20, ao fundo.

“Bom dia, mulheres poderosas! Nunca permitam que homem nenhum digam a vocês que são incapazes de fazer qualquer coisa. Nós possuímos uma força interior incrível e infalível que nos faz crescer dia a dia e sairmos vencedoras. Estou aqui, de pé, 45 anos, corpinho de 36 e uma filha de 20. Vamos em frente! Desiste não!”, escreveu ela na legenda da imagem

Stephanie é filha de Solange com o pagodeiro Waguinho, de 54 anos. A dupla se conheceu no fim dos anos 1990. À época, Solange trabalhava na Banheira do Gugu e o cantor era um dos integrantes do grupo de pagode Os Morenos. O relacionamento dos dois chegou ao fim e a modelo passou a enfrentar problemas com o ex relacionados à falta de pagamento da pensão alimentícia de Stephanie.

Em 2004, Waguinho foi preso por falta de pagamento da pensão. O cantor ficou cinco dias na cadeia e foi solto depois de pagar R$ 15 mil. Em setembro de 2012, ele entrou com um pedido de habeas corpus [pedido de soltura] para evitar uma nova prisão, mas a Justiça negou.

No ano seguinte, a juíza Daniela Brandão Ferreira, da 11ª Vara de Família do Rio, condenou o cantor à prisão caso ele não pagasse os valores devidos desde abril de 2012, quando Solange reabriu o processo para fixar uma pensão alimentícia. Para proteger a filha, a modelo firmou um acordo judicial com o ex-marido, em abril de 2013.

