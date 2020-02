Magazine Silvio Santos vai “ressuscitar” o programa “Semana do Presidente”

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A aproximação de Silvio Santos (D) com o presidente Jair Bolsonaro teria motivado o retorno do programa Foto: Divulgação A aproximação de Silvio Santos (D) com o presidente Jair Bolsonaro teria motivado o retorno do programa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, pediu a volta do “Semana do Presidente”. O programa criado nos tempos da ditadura ficou no ar durante 20 anos até o mandato do terceiro presidente civil, pós-governo militar, Fernando Henrique Cardoso.

Na época em que esteve no ar, a “Semana do Presidente” destacava os atos do governo federal, trazendo um apanhado das benfeitorias do presidente da República, com trilha sonora de cunho militar, rufando tambores e trombetas.

A aproximação de Silvio com o presidente Jair Bolsonaro teria motivado o retorno do programa. O SBT também tem sido um dos maiores beneficiados com as verbas federais.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário