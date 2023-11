A arma é do modelo FAL 7.62 mm, um dos fuzis mais usados por forças militares no mundo. No momento do crime, o soldado estava na área do Batalhão de Comando e Serviços. Uma das mais tradicionais academias militares brasileiras, a Agulhas Negras forma combatentes de carreira do Exército.

A Academia informou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos. As investigações contam com o apoio dos órgãos de segurança pública da cidade.