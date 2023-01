Rio Grande do Sul Solenidade de posse dos 55 deputados estaduais gaúchos será realizada na próxima terça-feira

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Composição da 56ª Legislatura tem 31 reeleitos e 24 novatos ou parlamentares que retornam à Casa. (Foto: Joaquim Moura/Arquivo AL-RS)

Está marcada para as 14h da próxima terça-feira (31) no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a sessão solene em que serão empossados os 55 deputados estaduais eleitos em outubro pelo voto popular e diplomados em dezembro. O grupo é composto por 31 nomes que já atuam na casa e 24 em primeiro mandato ou que retornam ao Parlamento.

A renovação dos assentos para a 56ª Legislatura estadual (2023 a 2026) é de quase 44%, índice inferior ao do pleito de 2018 (mais de 50%). Já o número de partidos representados permanece o mesmo de agora: 15 (a atual legislatura iniciou com 17 bancadas, mas foi reduzida pelo processo político interno.

No mesmo evento social da semana que vem será eleita a Mesa Diretora da Assembleia para 2023. Conforme acordo firmado entre as quatro maiores bancadas da Casa, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) será o presidente até o fim de dezembro, substituindo Valdeci Oliveira (PT).

Protocolo

Após o Hino Nacional, será lido o compromisso regimental por meio do qual os deputados prometem “manter, defender e cumprir a Constituição do Estado e desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo riograndense”. O presidente da Assembleia então declara empossados os 55 parlamentares e instalada a 56ª Legislatura.

O rito seguinte consiste no comparecimento do atual presidente à tribuna para um pronunciamento de despedida. Em seguida é realizado o processo de eleição da Mesa Diretora, que precisa ser ratificada por 28 votos nominais – maioria absoluta – no painel eletrônico.

Assim que encerrada essa etapa, o novo chefe passa a conduzir os trabalhos, acompanhado do primeiro-secretário, e faz o seu pronunciamento de posse. A cerimônia é encerrada com o Hino Riograndense e os parlamentares se dirigem a um salão para cumprimentos e entrevistas.

Composição

Os perfis detalhados de cada um dos 55 deputados estaduais eleitos já está disponível para consulta pública por qualquer cidadão, no site al.rs.gov.br. Confira, a seguir a lista de integrantes por partido, em ordem decrescente por número de componentes.

– PT: Adão Pretto Filho, Jeferson Fernandes, Laura Sito, Leonel Radde, Luiz Fernando Mainardi, Miguel Rossetto, Pepe Vargas, Sofia Cavedon, Stela Farias, Valdeci Oliveira e Zé Nunes.

– PP: Adolfo Brito, Ernani Polo, Frederico Antunes, Guilherme Pasin, Joel de Igrejinha, Marcus Vinícius e Silvana Covatti.

– MDB: Beto Fantinel, Edivilson Brum, Juvir Costella, Luciano Silveira, Patrícia Alba e Vilmar Zanchin.

– Republicanos: Eliana Bayer, Gustavo Victorino, Martim Todesco, Rodrigo Zucco e Sérgio Peres.

– PSDB: Kaká D’Ávila; Nadine Anflor; Neri Carteiro; Pedro Pereira e Valdir Bonatto.

– PL: Adriana Lara, Claudio Tatsch, Kelly Moraes, Paparico Bacchi e Rodrigo Lorenzoni.

– PDT: Eduardo Loureiro, Gerson Burmann, Gilmar Sossella e Luiz Marenco.

– União Brasil: Aloísio Classmann, Dirceu Franciscon e Thiago Duarte.

– Psol: Luciana Genro e Matheus Gomes.

– Podemos: Claudio Branchieri e Ronaldo Santini.

– Novo: Felipe Camozzato.

– PCdoB: Bruna Rodrigues.

– PSB: Elton Weber.

– PSD: Gaúcho da Geral.

– PTB: Elizandro Sabino.

(Marcello Campos)

