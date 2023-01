Rio Grande do Sul Com Lula na Argentina, representantes da indústria gaúcha têm primeiro contato direto com novo governo brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Cúpula da Fiergs participou de seminário com empresários do país vizinho. (Foto Divulgacao)

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, participou de eventos do setor em Buenos Aires nesta segunda-feira (23), no primeiro dos dois dias de visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina. Esse foi o primeiro contato direto da cúpula da entidade gaúcha com o novo governo federal empossado no início do mês.

A programação abrangeu um encontro de representantes do setor privado com o líder brasileiro e seu colega argentino Alberto Fernandez, no Museu Bicentenário da Casa Rosada, sede do governo vizinho. Antes, foi realizado um seminário sobre relações de comércio e outras questões bilaterais.

Petry e seu vice, Mauro Bellini, integram uma comitiva formada por representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Conselho Empresarial Brasil-Argentina. O grupo inclui empresários de Santa Catarina e Paraná.

Durante o período de transição entre os governos de Jair Bolsonaro e Lula, tanto a Fiergs quanto a CNI participaram de tratativas, com foco em pautas como a reindustrialização nacional. “A prioridade para a Federação gaúcha é que o Brasil continue crescendo”, ressalta a entidade.

Desempenho do setor

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul apresentaram um crescimento de 21,7% no ano passado, em relação a 2021, o que representa US$ 3,05 bilhões a mais. Esse aumento foi atribuído sobretudo à elevação dos preços dos produtos exportados (12,9%), que apresentaram variação acima da quantidade exportada (7,7%).

Uma comparação específica com o período pré-pandemia (2019) mostra um crescimento ainda maior nas vendas externas: de 37,4% As quantidades exportadas desde então aumentaram em 11,3%, enquanto os preços cresceram 23%. Cabe destacar que 16 dos 23 setores apresentaram crescimento, sendo que 20 superaram no ano passado o índice pré-pandemia.

Apenas no mês de dezembro, as exportações da indústria de transformação gaúcha somaram US$ 1,46 bilhão, uma alta de 2,2% frente ao mesmo mês de 2021. Os números foram divulgados recentemente pela Fiergs.

O setor que mais se destacou foi o de Alimentos (29,1%), tendo Índia, Espanha e Vietnã como destinos com maiores aumentos no ano. A exportação de óleo de soja em bruto, principal produto demandado pelos indianos, avançou US$ 340,9 milhões. Quanto às demandas de Espanha e Vietnã, o principal produto foi o farelo de soja.

A explicação principal para o incremento na demanda pela oleagionosa foi a estiagem que atingiu a Espanha em julho passado. Segundo as instituições do país ibérico, essa foi a maior seca em 1.200 anos.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul importou US$ 15,7 bilhões em produtos estrangeiros durante 2022, um incremento de US$ 4,01 bilhões nas importações do ano. A principal origem dos produtos importados foram Estados Unidos, Argentina e Rússia. Com relação aos setores, houve incremento nas importações de petróleo e gás, químicos e outros.

(Marcello Campos)

