Porto Alegre Obras do Dmae devem causar falta de água em diversos bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desabastecimento momentâneo é necessário para substituição de redes subterrâneas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A realização de serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) deve deixar diversos locais de Porto Alegre parcialmente sem água entre esta terça (24) e a quinta-feira (26). Na lista estão os bairros Santa Teresa, Glória, Teresópolis, Floresta, Centro Histórico, Independência, Anchieta e Jardim Floresta.

Nos locais em que se confirmar o desabastecimento momentâneo, o serviço deve ser normalizado até o início da noite. Se a água retornar às torneiras com aspecto turvo e gosto alterado, não é necessária preocupação pois tais características são circunstanciais e sem risco à saúde. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo whatsapp (51) 9332-8170.

Terça-feira (24)

– Avenida Tronco: na esquina da rua Caixa Econômica com avenida Cruzeiro do Sul, será feito o entroncamento da rede nova em polietileno de alta densidade, em substituição à estrutura de ferro existente no local. O abastecimento será interrompido a partir das 8h30min para o bairro Santa Tereza. A previsão é de normalizar entre a noite de terça e madrugada seguinte.

– Avenida Francisco Massena Vieira: serão desativadas as redes nas esquinas da Massena Vieira com rua Ruy Manoel Christini, Bernardino Fraga com rua Júlio Lopes Sobrinho e Januário Scalzilli com rua Júlio Lopes Sobrinho. Com isso, parte do bairro Santa Tereza terá torneiras secas a partir das 8h30min e retomado até as primeiras horas de quarta-feira.

– Avenida Professor Carvalho de Freitas e arredores: serão executados entroncamentos nas esquinas da rua Bispo William Thomas com Arnaldo Bohrer e com a rua Professor Carvalho de Freitas. O abastecimento será interrompido em pontos dos bairros Glória e Teresópolis, a partir das 8h30min. Retorno: durante a noite e madrugada.

Quarta-feira (25)

– Morro da Cruz: pode faltar água no bairro São José a partir das 9h, em função do entroncamento de nova rede na adutora da rua Nove de Junho esquina com Ernesto Araújo. A previsão é de normalizar o serviço a partir da noite, com possibilidade de demora até o início do dia seguinte em alguns locais.

Quinta-feira (26)

– “Quadrilátero Central”: parte dos bairros Centro Histórico, Independência e Floresta ficarão sem água já a partir das 6h, para instalação de entroncamento em nova rede de polietileno na esquina dad ruad Voluntários da Pátria e rua Marechal Floriano. Conforme o Dmae, a “seca” acabará durante a noite.

– Aeroporto Salgado Filho: o abastecimento será interrompido a partir das 8h30min nos bairros Anchieta e Jardim Floresta, devido à desativação de adutora na rua Ouro Preto esquina com avenida Sertório, além de outra na avenida Dique com rua Madeira. Uma nova adutora também será entroncada dentro da área do aeroporto. Normalização do serviço: até a noite.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obras-do-dmae-devem-causar-falta-de-agua-em-diversos-bairros-de-porto-alegre/