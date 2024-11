Rio Grande do Sul Solenidade para os jovens do programa Partiu Futuro Reconstrução acontece nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O programa, que é executado pelo governo do RS, oferece formação profissional para estudantes em situação de vulnerabilidade das duas cidades Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima segunda-feira (02), às 14h, 750 jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução, de Porto Alegre e Canoas, serão recebidos em uma solenidade de boas vindas na Fundação Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre).

O programa, que é executado pelo governo do RS, oferece formação profissional para estudantes em situação de vulnerabilidade das duas cidades. O momento será especial para celebrar com os jovens e suas famílias o início de uma jornada transformadora, já que os estudantes estão dando o primeiro passo no mundo do trabalho.

Cada jovem aprendiz receberá uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional) para uma jornada de 20 horas semanais e vale-alimentação de R$ 550. Eles terão todos os benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, além de contarem com acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

Foram selecionados os jovens que cumpriram os seguintes pré-requisitos: estar em situação de vulnerabilidade; ser egresso ou estar matriculado na rede pública de ensino; estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único); e ter sido afetado pelas enchentes recentes ocorridas no RS. O contrato terá duração de até um ano.

O governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, participarão da ação e reservam surpresa aos participantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/solenidade-para-os-jovens-do-programa-partiu-futuro-reconstrucao-acontece-nesta-segunda-feira/

Solenidade para os jovens do programa Partiu Futuro Reconstrução acontece nesta segunda-feira

2024-11-29