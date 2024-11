Inter Inter realiza penúltimo treino antes de partida contra o Flamengo no Brasileirão

Técnico Roger Machado não terá Borré a disposição para a partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Técnico não terá Borré a disposição para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta sexta-feira (29), Inter seguiu na preparação para a partida contra o Flamengo, que acontece no domingo (1º), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O treinamento ocorreu de maneira fechada no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

O técnico Roger Machado e sua comissão orientaram exercícios técnicos com bola, trabalhos de posse, finalização e um treino tático de posicionamento e movimentação. Sem Borré, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o treinador terá que fazer alterações no time.

O Colorado tem um um treino antes da viagem para o Rio de Janeiro. A partida contra o Flamengo pode oficializar o Inter na busca pelo título, já que para ter chances, precisa ganhar suas últimas três partidas e depender de resultados de Palmeiras e Botafogo. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, oito abaixo do Botafogo e cinco do Palmeiras.

