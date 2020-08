Atriz, que terminou no começo de julho o namoro de quase 1 ano com o jogador de basquete israelense Ofek Malka, está passando dias sozinha de férias em Estocolmo. (Foto: Divulgação)

Luana Piovani está fazendo uma viagem sozinha para Estocolmo, na Suécia, e compartilhando os momentos com seus seguidores no Instagram. Uma fã da atriz, que está solteira desde o fim do namoro com o jogador de basquete israelense Ofek Malka no início de julho, sugeriu para ela baixar um aplicativo de paquera para conhecer alguns “vikings” por lá.

Piovani, porém, disse que não se envolveu com ninguém até o momento. “Baixa o Tinder aí e ‘pega’ um loirão para ver se os vikings são quentes mesmo”, disse a garota. “Menina, não peguei nem resfriado nessa Europa”, brincou a atriz. Apesar disso, ela garantiu que não está preocupada. “Mas tudo bem. Deve ter alguma coisa me esperando. Não é possível”, completou Piovani.

Antes de Ofek, com quem assumiu namoro em agosto do ano passado, Luana foi casada por oito anos com Pedro Scooby, de quem se separou em março de 2019 e tem três filhos, Bem e Liz, de 4 anos, de Dom, de 8. A atriz e o surfista, aliás, trocaram muitas farpas nas redes sociais desde o término, mas parece que voltaram a ficar em clima de paz recentemente.