Cleo abriu seu coração ao bater um papo com Sabrina Sato no novo episódio de “Cada Um No Seu Banheiro”. Diretamente de dentro de sua banheira, ela conversou com a apresentadora sobre quarentena, responsabilidade nas coisas que fala e relembrou as fortes críticas que recebeu ao longo da vida por conta de seu corpo.

“Quando eu sentia que estava fora do padrão – e a gente sabe quando está, não precisa ninguém apontar – eu me escondi durante muito tempo, porque sentia que ia causar um rebuliço que eu não estava a fim de viver. E aí quando fiquei mais velha resolvi que não ia me esconder quando engordei – o que não é nada demais, nosso corpo muda – tomei muita porrada”, afirmou.

Cleo contou que se “ancorou em muitas mulheres que via falando sobre quebra de padrões” e que aprendeu muito sobre a luta feminina. “Entendo que não é uma luta minha, mas nossa, de todas as mulheres. Todas nós temos uma caixinha que alguém inventou que a gente tem que estar dentro e sente que se pisar para fora o nosso mundo vai desmoronar. Nessas horas você vê quem está do seu lado também. Tudo bem que eu sempre tive um corpo x, mas aí de repente eu não tenho mais e aí? As pessoas vão se virar contra mim por isso?”, continuou.