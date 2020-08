Alok emocionou a internet ao resolver construir uma casa nova para Calleby, um jovem que mora em um imóvel de um quarto com outras quatro pessoas, sem dinheiro para construir um lugar maior no terreno em que vivem.

O DJ e o menino se conheceram durante o Campeonato do Alok, uma competição do jogo de celular Free Fire focado em jovens de comunidade, que vai distribuir cerca de R$ 70 mil reais em prêmios até o próximo dia 15 de agosto.

Durante uma transmissão ao vivo, Alok contou que Calleby relatou sobre a situação de sua casa em um comentário no Instagram e ele e sua equipe resolveram investigar se era verdade. Eles receberam um vídeo do jovem mostrando o local, que tem apenas uma cozinha, um banheiro e um quarto para cinco pessoas.

O DJ então chamou Calleby para conversar ao vivo e revelou que iria presenteá-lo com a reforma, demolindo o local atual para construir uma casa nova do zero, com tamanho suficiente para toda a família. O jovem se emocionou com o presente e caiu no choro, agradecendo Alok pelo gesto.