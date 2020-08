Apresentadora postou um vídeo executando a função no Stories do Instagram. (Foto: Divulgação/RedeTV!)

A apresentadora Luciana Gimenez teve uma insônia na madrugada desta terça-feira (11) e decidiu aproveitar o tempo sem sono para fazer uma faxina no banheiro de sua casa.

Gimenez postou um vídeo executando a função no Stories do Instagram. Na postagem, ela apareceu usando uma camiseta branca e um shortinho azul. “Olha o que me deixaram aqui no banheiro. Isso aqui é realidade, minha gente. Eu amo uma vassoura”, declarou.